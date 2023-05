Busquen un home de 58 anys perdut al parc eòlic del Coll de l’Alba

Cerca intensiva d’un home de 58 anys perdut des d’aquest diumenge al parc eòlic del Coll de l’Alba. Vint dotacions dels Bombers de la Generalitat, Policia Local de Tortosa i Mossos d’Esquadra l’estan buscant amb ajuda de voluntaris. L’home es va perdre aquest diumenge a les 20.48 hores i des de llavors els serveis d’emergència l’estan buscant. Ho fan amb l’ajuda de la unitat canina dels Bombers, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers amb seu a Valls i diversos drons.

Va ser un dels amics del desaparegut qui va donar l’avís aquest diumenge. Va explicar que anava d’excursió amb ell, però des de les 7 de la tarda, quan el va veure al camí de la Mola del Punxó, ja no l’havia pogut trobar. L’home desaparegut és europeu, no porta mòbil i l’amic no està segur que sigui capaç de tornar sol. Per això la cerca és a aquestes hores intensiva i hi participen, a banda d’emergències, diversos voluntaris.

Troben l’avi perdut a Sant Cugat

Aquest diumenge al vespre es va localitzar, després de 24 hores desaparegut, l’avi de 82 anys que s’havia perdut a Sant Cugat. Benito Monzón va desaparèixer a les 13:30 de dissabte i no va ser fins diumenge al vespre quan se’l va localitzar. Al dispositiu de cerca hi van participar l’àrea canina, aèria i de muntanya de la policia catalana, la Policia Local del Municipi, els Bombers de la Generalitat, ADF, Parc de Collserola, Protecció Civil i una setantena de voluntaris. No obstant aquesta mobilització, l’home va ser localitzat per una excursionista al voltant del Pi d’en Xandri.