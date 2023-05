Buscan a un hombre de 58 años perdido en el parque eólico del Coll de Alba

Busca intensiva de un hombre de 58 años perdido desde este domingo al parque eólico del Coll de l’Alba. Veinte dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, Policía Local de Tortosa y Mossos d’Esquadra lo están buscando con ayuda de voluntarios. El hombre se perdió este domingo a las 20.48 horas y desde entonces los servicios de emergencia lo están buscando. Lo hacen con la ayuda de la unidad canina de los Bomberos, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos con sede a Valls y varios drones.

Fue uno de los amigos del desaparecido quién dio el aviso este domingo. Explicó que iba de excursión con él, pero desde las 7 de la tarde, cuando lo vio en el camino, ya no lo había podido encontrar. El hombre desaparecido es europeo, no lleva móvil y el amigo no está seguro que sea capaz de volver solo. Por eso la busca es en estas horas intensiva y participan, además de emergencias, varios voluntarios.

Encuentran al abuelo perdido en Sant Cugat

Este domingo al atardecer se localizó, después de 24 horas desaparecido, al abuelo de 82 años que se había perdido en Sant Cugat. Benito Monzón desapareció a las 13:30 de sábado y no fue hasta domingo al atardecer cuando se lo localizó. Al dispositivo de busca participaron el área canina, aérea y de montaña de la policía catalana, la Policía Local del Municipio, los Bomberos de la Generalitat, ADF, Parque de Collserola, Protección Civil y unos setenta voluntarios. No obstante esta movilización, el hombre fue localizado por una excursionista alrededor del Pi de en Xandri.