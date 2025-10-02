Detenen un avi de 78 anys per matar la seva germana durant una baralla

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous un home de 78 anys per presumptament haver matat la seva germana durant una baralla. Els fets haurien tingut lloc al voltant de les deu del matí l’interior de l’habitatge que tots dos compartien al centre del municipi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Després de rebre l’avís, efectius del cos policial català s’han adreçat al domicili dels germans, on han trobat el cos sense vida de la dona, que presentava signes de violència.
Al mateix habitatge, ubicat als baixos d’un edifici del número 27 del carrer d’En Domènec, els agents han trobat el germà de la víctima, que ha estat detingut per la seva presumpta relació amb el seu assassinat. Fonts coneixedores de la investigació recollides per l’ACN apunten que es descarta que la mort sigui per asfíxia o arma de foc, mentre s’investiga si l’agressor hauria utilitzat una arma blanca, ja que al domicili hi havia taques de sang.
Diversos veïns de l’entorn de la víctima han relatat que al barri havia transcendit la mala relació que hi havia entre els germans. Els mateixos veïns han indicat que tenien discrepàncies entre els dos sobre el fet de continuar vivint junts i un d’ells volia forçar l’altre a marxar. La investigació del cas va a càrrec de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d’Esquadra.
En llibertat, dos anys després ser acusat de matar la seva parella
Per altra banda, aquesta setmana ha quedat en llibertat un home acusat de matar la seva parella al Penedès. El cas es remunta al 12 de setembre del 2022, quan Irene Gelpi va desaparèixer sense deixar cap rastre. De fet, al seu domicili, a Torelles de Foix (Alt Penedès), encara hi havia les seves pertinences, com el seu mòbil i les seves ulleres. La seva parella, Juan Lozano, va ser qui va denunciar la seva desaparició als Mossos d’Esquadra el mateix dia. Però la policia, onze mesos després, el va detenir acusat d’haver-la assassinat. Tot plegat, sense haver trobat el cos, i amb uns indicis com ara la compra d’un vehicle nou o el compte corrent on cobrava la pensió.