En llibertat, després de dos anys a presó, un home acusat de matar la seva parella al Penedès

Han hagut de passar dos anys, i finalment, la jutgessa, a petició de la defensa, dirigida per l’advocat Albert Bertran, i sense l’oposició de la Generalitat, que actua com acusació popular, ha deixat en llibertat Juan Lozano, acusat d’homicidi dolós/assassinat de qui era la seva parella, Irene Gelpi. El Jutjat d’Instrucció 3 de Vilafranca va dictar una interlocutòria el passat 1 d’octubre que deixa en llibertat Lozano, al·legant que “ni concorren risc de fuga”, pels seus 79 anys, i ni d’alteració o ocultació de proves que justifiqui la continuïtat a la presó. Tot i això, li imposa la prohibició de sortir de l’estat espanyol i compareixences quinzenals a la presó.
El cas es remunta al 12 de setembre del 2022, quan Irene va desaparèixer sense deixar cap rastre. De fet, al seu domicili, a Torelles de Foix (Alt Penedès), encara hi havia les seves pertinences, com el seu mòbil i les seves ulleres. Precisament, Lozano va ser qui va denunciar la seva desaparició als Mossos d’Esquadra el mateix dia. Però la policia, onze mesos després, el va detenir acusat d’haver-la assassinat. Tot plegat, sense haver trobat el cos, i amb uns indicis com ara la compra d’un vehicle nou o el compte corrent on cobrava la pensió. De fet, els Mossos consideraven que Lozano havia fet “actes de disposició patrimonial respecte de comptes bancaris i percepcions d’Irene Gelpi poc temps després de la seva desaparició”.
Una profusa investigació
En la interlocutòria, de cinc pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, la instructora recorda que encara queda prendre la declaració a cinc dels 18 testimonis previstos, però que no hi ha hagut cap indici o cap diligència més que augmentin les sospites i que justifiquin la continuïtat de la presó. El seu advocat, Bertran, no amaga la seva satisfacció pel que considera una “injustícia” quan “sense cap més indici que un suposat traspàs patrimonial, ni cap declaració en contra, ni cap prova directa incriminatòria el seu client ha estat dos anys a la presó”. De moment, Lozano ja està en llibertat, però el misteri d’Irene Gelpi continua empresonat dins un enigma que ningú no ha pogut resoldre.