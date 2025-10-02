Detienen a un anciano de 78 años por matar a su hermana durante una pelea

Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a su hermana durante una pelea. Los hechos habrían tenido lugar alrededor de las diez de la mañana en el interior de la vivienda que ambos compartían en el centro del municipio de Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Tras recibir el aviso, efectivos del cuerpo policial catalán se han dirigido al domicilio de los hermanos, donde han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba signos de violencia.

En la misma vivienda, ubicada en los bajos de un edificio del número 27 de la calle d’En Domènec, los agentes han encontrado al hermano de la víctima, que ha sido detenido por su presunta relación con su asesinato. Fuentes conocedoras de la investigación recogidas por la ACN apuntan que se descarta que la muerte sea por asfixia o arma de fuego, mientras se investiga si el agresor habría utilizado un arma blanca, ya que en el domicilio había manchas de sangre.

Varios vecinos del entorno de la víctima han relatado que en el barrio había trascendido la mala relación que había entre los hermanos. Los mismos vecinos han indicado que tenían discrepancias entre los dos sobre el hecho de continuar viviendo juntos y uno de ellos quería forzar al otro a marcharse. La investigación del caso está a cargo de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d’Esquadra.

En libertad, dos años después de ser acusado de matar a su pareja

Por otro lado, esta semana ha quedado en libertad un hombre acusado de matar a su pareja en el Penedès. El caso se remonta al 12 de septiembre del 2022, cuando Irene Gelpi desapareció sin dejar rastro. De hecho, en su domicilio, en Torrellas de Foix (Alt Penedès), todavía estaban sus pertenencias, como su móvil y sus gafas. Su pareja, Juan Lozano, fue quien denunció su desaparición a los Mossos d’Esquadra el mismo día. Pero la policía, once meses después, lo detuvo acusado de haberla asesinado. Todo ello, sin haber encontrado el cuerpo, y con indicios como la compra de un vehículo nuevo o la cuenta corriente donde cobraba la pensión.