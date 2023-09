Un fort incendi crema una nau industrial de Granollers

Un fort i espectacular incendi crema aquest dissabte a la tarda en una nau industrial de Granollers, al Vallès Oriental. Es tracta de la nau de residus industrials TEGA de Granollers situada al carrer de Sabadell. Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través del seu compte de Twitter, el foc s’ha decretat passats cinc minuts de les cinc de la tarda, moment en el qual han rebut l’avís alertant de les flames. En aquests moments hi treballen un total de 16 dotacions. L’objectiu és intentar estabilitzar les flames per evitar que l’incendi continuï creixent.

En aquests moments, el foc, totalment desenvolupat, afecta l’interior i la teulada de la nau, que pertany a una empresa de gestió de residus del polígon de Granollers. Com a precaució i a fi d’evitar una afectació major, els Bombers han optat per desallotjar dues gasolineres pròximes al punt d’origen de l’incendi. De moment no consten ferits. Tot i l’aparatosa columna de fum, l’incendi evoluciona favorablement segons els Bombers. Gran part de l’esforç se centra a mantenir les façanes en peu perquè no afectin edificis del voltant, que de moment es mantenen estables. Ja que la columna de fum és vertical, les autoritats han considerat que no era necessari confinar la població a les cases, com sí que s’ha fet en altres incendis recents, com ara el de Portbou i Colera.

La columna, que ha estat densa i vertical, es va difuminant i de moment no ha col·lapsat cap de les 4 façanes.



Desplaçats 16 🚒 i més de 40 efectius 👨‍🚒#bomberscat — Bombers (@bomberscat) September 9, 2023

Evolució de les flames

L’evolució que preveuen els cossos d’extinció d’incendis de Catalunya és favorable fruit de les condicions meteorològiques actuals. En un bon principi, arran de la situació amb la qual s’han trobat, han hagut d’atacar una de les façanes per evitar que les flames afectessin la nau del costat. Ara, però, gràcies a l’estabilitat del vent, ja han pogut començar a controlar aquesta façana i abordar altres flancs de l’incendi per controlar-ho com més aviat millor.