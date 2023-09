Un fuerte incendio quema una nave industrial de Granollers

Un fuerte y espectacular incendio crema este sábado por la tarde en una nave industrial de Granollers, en el Vallès Oriental. Se trata de la nave de residuos industriales TEGA de Granollers situada en la calle de Sabadell. Según ha informado el cuerpo de Bomberos de la Generalitat a través de su cuenta de Twitter, el fuego se ha decretado pasados cinco minutos de las cinco de la tarde, momento en el cual han recibido el aviso alertando de las llamas. En estos momentos trabajan un total de 16 dotaciones. El objetivo es intentar estabilizar las llamas para evitar que el incendio continúe creciendo.

En estos momentos, el fuego, totalmente desarrollado, afecta el interior y el tejado de la nave, que pertenece a una empresa de gestión de residuos del polígono de Granollers. Como precaución y a fin de evitar una afectación mayor, los Bomberos han optado por desalojar dos gasolineras próximas en su punto de origen del incendio. De momento no constan heridos. Todo y la aparatosa columna de humo, el incendio evoluciona favorablemente según los Bomberos. Gran parte del esfuerzo se centra a mantener las fachadas en pie para que no afecten edificios del alrededor, que de momento se mantienen estables. Puesto que la columna de humo es vertical, las autoridades han considerado que no era necesario confinar la población en las casas, como sí que se ha hecho en otros incendios recientes, como por ejemplo el de Portbou y Colera.

La columna, que ha estat densa i vertical, es va difuminant i de moment no ha col·lapsat cap de les 4 façanes.



Desplaçats 16 🚒 i més de 40 efectius 👨‍🚒#bomberscat — Bombers (@bomberscat) September 9, 2023

Evolución de las llamas

La evolución que prevén los cuerpos de extinción de incendios de Cataluña es favorable fruto de las condiciones meteorológicas actuales. En un buen principio, a raíz de la situación con la cual se han encontrado, han tenido que atacar una de las fachadas para evitar que las llamas afectaran la nave del lado. Ahora, pero, gracias a la estabilidad del viento, ya han podido empezar a controlar esta fachada y abordar otros flancos del incendio para controlarlo cuanto antes mejor.