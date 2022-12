Un cotxe cau a les vies i acaba envestit per un tren a Reus

Un tren ha xocat contra un cotxe que havia caigut a les vies entre Reus i el Morell, segons han informat els serveis d’emergència. El conductor, ferit de poca gravetat, ha aconseguit escapar del vehicle abans que passés el tren i els passatgers han sortit il·lesos de l’incident. És el segon accident de tren en un dia a Catalunya després del xoc entre dos combois que ha deixat 155 ferits a Montcada i Reixac.

Els Bombers han rebut un avís poc abans de les 13.00. Un cotxe ha sortit de la carretera i ha caigut a la zona de vies des d’un pas a nivell a cinc metres d’alçada. L’incident ha obligat a interrompre la circulació de les línies R14 i R15 de Rodalies entre Vila-Seca i Reus. Fonts d’Adif han explicat a l’ACN que el tren ha pogut continuar la marxar per seu compte i que ara estan a l’espera de poder retirar el cotxe.

Bombers inspeccionen la zona de l’accident entre un tren i un cotxe a casa / ACN

El govern espanyol defensa Renfe i la xarxa de Rodalies

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha demanat no aprofitar l’accident de Montcada i Reixac per criticar la manca d’inversions del govern espanyol a Rodalies. “En un dia com avui hem de ser seriosos, no barrejar. El que s’ha produït avui és un accident, un episodi puntual que no té res a veure amb les obres i inversions que estem fent per millorar el servei”, ha dit. Els tècnics de Renfe i Adif i els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.

“El nostre sistema funciona bé, els nostres trens funcionen bé, però a vegades no es pot evitar que es produeixin accidents d’aquest tipus”, ha repetit la ministra. Poc abans, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia reclamat “explicacions” a l’operador ferroviari per l’accident. “Calen totes les explicacions de Renfe, Adif i el govern espanyol. Millorar el servei a Catalunya és urgent i inajornable”, ha etzibat.