El govern espanyol reclama no barrejar l’accident de Montcada amb la situació de Rodalies

La ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha defensat que els trens de Renfe “funcionen bé” i ha reclamat no barrejar l’accident a Montcada i Reixac, que ha deixat 155 persones ferides, amb la situació general de Rodalies i la manca d’inversions a Catalunya. “En un dia com avui hem de ser seriosos, no barrejar. El que s’ha produït avui és un accident, un episodi puntual que no té res a veure amb les obres i inversions que estem fent per millorar el servei”, ha dit Sánchez durant una atenció als mitjans des de Montcada.

Sánchez ha explicat que el xoc s’ha produït entre un tren de Rodalies que estava aturat a l’estació i un altre que feia una maniobra de frenada amb marxa a la vista, una operació molt freqüent i que es considera “segura”. La ministra ha demanat no avançar-se als esdeveniments i esperar a la investigació oficial per determinar les causes del sinistre. “El nostre sistema funciona bé, els nostres trens funcionen bé, però a vegades no es pot evitar que es produeixin accidents d’aquest tipus”, ha reiterat.

Una ambulància del SEM atén algun dels ferits a l’accident de Montcada / ACN

La ministra respon a les crítiques d’Aragonès per l’accident

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit “explicacions” a Renfe, Adif i al govern espanyol per l’accident. “Calen totes les explicacions de Renfe, Adif i el govern espanyol. Millorar el servei a Catalunya és urgent i inajornable”. En resposta a les paraules del president català, Sánchez ha insistit a “no barrejar coses que no tenen res a veure” i ha demanat no aprofitar l’accident per treure’n rèdit polític. “No traslladem que això té a veure amb les inversions que s’han de realitzar a Rodalies”.

La ministra ha recordat que en els últims quatre anys el seu departament ha invertit 90 milions d’euros en el tram on s’ha produït l’accident, una xifra insuficient per a l’alcaldessa de Montcada, Laura Campo, que ha exigit a Renfe renovi l’estació afectada. “A Montcada i Reixac tenim cinc estacions i dues estan pendents de remodelar”, ha lamentat. “Fa molt temps que anem darrere de Renfe per tirar endavant el projecte de la nova estació”.

Precisament el Consell de Ministres ha anunciat aquesta setmana l’inici de la licitació del soterrament de les vies al seu pas per Montcada, un projecte que va amb anys de retard i que tindrà un cost de 621 milions, un terç més del que s’havia previst.