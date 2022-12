El soterrament de l’R2 a Montcada es dispara fins als 621 milions d’euros

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la licitació de les obres de soterrament de la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac per 621 milions d’euros. El cost final és un 33% més elevat que l’anunciat fa uns mesos la ministra de Transports, Raquel Sánchez, a causa de l’encariment de les matèries primeres. El projecte, que estava inclòs en el projecte dels pressupostos del 2022, havia de costar uns 387 milions, segons va dir Sánchez al febrer Dos mesos després la xifra ja va pujar a 465 milions. Sigui com sigui, l’anunci de la licitació, que encara ha de publicar-se al portal de contractació pública, és una reivindicació històrica de Montcada per l’elevada sinistralitat del tram, que s’ha cobrat almenys 176 vides per atropellaments.

L’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha mostrat la seva satisfacció per l’anunci encara que hagi trigat set mesos a materialitzar-se. “En sis mesos tindrem una empresa adjudicatària que començarà aquestes desitjades, esperades i reivindicades obres”, ha dit Campos en declaracions a l’ACN. L’R2 parteix la ciutat en dues parts i obliga els veïns a travessar els passos a nivell per anar a l’altra banda a fer activitats tan mundanes com fer la compra o anar al metge.

El soterrament de l’R2 serà un dels projectes estrella dels PGE

El soterrament de l’R2 a Montcada serà una de les obres que rebrà més inversió estatal el 2023 amb 89 milions d’euros. El projecte preveu soterrar quatre quilòmetres de via. Els trens podran circular a una velocitat màxima de 140 km/h. També es construirà una nova estació subterrània. El soterrament començarà al barri de Can Sant Joan i travessarà el nucli urbà, passant per sota el riu Ripoll i l’autopista C-33.

“Estem satisfets perquè s’hagi aprovat aquesta bestreta, encara que sigui amb set mesos de retard pels recursos que la Confederació Espanyola de Constructors va presentar i que va aturar el procediment”, ha afirmat Campos. Un cop desestimat el recurs, Adif va decidir actualitzar els costos de les obres, ja que les referències de preus de l’anterior projecte corresponien a l’agost del 2021, molt abans que esclatés la guerra a Ucraïna i la inflació es disparés.