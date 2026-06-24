La revetlla de Sant Joan deixa 69 ferits i 1.400 actuacions dels Bombers

Encara amb la ressaca de la revetlla de Sant Joan, les autoritats han fet públic en primer balanç d’una nit i matinada que ha deixat fins a 69 persones ferides. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha dut a terme enguany un 18% menys d’atencions respecte a l’any passat, a majoria de les quals per accidents de trànsit, amb una trentena d’afectats. També hi ha hagut 29 persones ateses per intoxicacions, quatre per agressions, quatre per cremades, dos per ofegaments. La majoria dels serveis s’han fet a l’àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut vuit intoxicacions, catorze accidents de trànsit, un cremat i un ofegat.
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, el cos ha atès més de 1.400 avisos entre les vuit del vespre de dimarts i les vuit del matí d’aquest dimecres. En concret, 283 avisos s’han rebut des del Vallès Occidental, 129 des del Barcelonès, 218 des del Baix Llobregat, 81 des del Maresme i 61 des del Vallès Oriental. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament contenidors (669) i incendis de vegetació (550). A banda, una vintena de dotacions treballen aquest matí en un incendi forestal a la Sénia que ja està estabilitzat.
Una quarantena de detencions vinculades a al revetlla
Al seu torn, els Mossos d’Esquadra han arrestat en les darreres hores fins a 130 persones, 39 directament relacionades amb la revetlla de Sant Joan. Del total de detencions, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, catorze per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Quant als efectius desplegats per al control del trànsit, s’han fet 1614 lectures d’alcoholèmia, de les quals 113 han resultat positives i, d’aquestes, nou penals. També s’han realitzat 32 lectures de drogues, catorze de les quals positives i s’ha denunciat administrativament 104 conductors. Tot i això, no s’ha hagut de lamentar cap víctima mortal de trànsit en aquesta nit.