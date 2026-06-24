La verbena de San Juan deja 69 heridos y 1.400 actuaciones de los Bomberos

Aún con la resaca de la verbena de San Juan, las autoridades han hecho público un primer balance de una noche y madrugada que ha dejado hasta 69 personas heridas. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha llevado a cabo este año un 18% menos de atenciones respecto al año pasado, la mayoría de las cuales por accidentes de tráfico, con una treintena de afectados. También ha habido 29 personas atendidas por intoxicaciones, cuatro por agresiones, cuatro por quemaduras, dos por ahogamientos. La mayoría de los servicios se han realizado en el área metropolitana de Barcelona, donde ha habido ocho intoxicaciones, catorce accidentes de tráfico, un quemado y un ahogado.

En cuanto a los Bomberos de la Generalitat, el cuerpo ha atendido más de 1.400 avisos entre las ocho de la tarde del martes y las ocho de la mañana de este miércoles. En concreto, se han recibido 283 avisos desde el Vallès Occidental, 129 desde el Barcelonès, 218 desde el Baix Llobregat, 81 desde el Maresme y 61 desde el Vallès Oriental. La mayoría de los avisos han sido por incendios urbanos, mayoritariamente contenedores (669) e incendios de vegetación (550). Además, una veintena de dotaciones trabajan esta mañana en un incendio forestal en la Sénia que ya está estabilizado.

Una cuarentena de detenciones vinculadas a la verbena

Por su parte, los Mossos d’Esquadra han arrestado en las últimas horas hasta 130 personas, 39 directamente relacionadas con la verbena de San Juan. Del total de detenciones, 42 han sido por delitos contra el patrimonio, catorce por lesiones, 26 por violencias de género y 36 por otros hechos. En cuanto a los efectivos desplegados para el control del tráfico, se han realizado 1614 lecturas de alcoholemia, de las cuales 113 han resultado positivas y, de estas, nueve penales. También se han realizado 32 lecturas de drogas, catorce de las cuales positivas y se ha denunciado administrativamente a 104 conductores. Aun así, no se ha tenido que lamentar ninguna víctima mortal de tráfico en esta noche.