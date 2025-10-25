L’estiu és el moment de l’any més escollit pels catalans per descobrir l’Alt Empordà, ja que és una comarca molt associada amb el turisme de costa. Ara bé, també és una comarca plena de petits pobles que és millor descobrir durant la tardor, quan el verd dels arbres es converteix en color taronja. Un d’aquests casos és el de Sant Llorenç de la Muga, situat en la vall alta del riu Muga, envoltat de muntanyes on els boscos són de pins, alzines i roures. Malgrat que forma part de la comarca de l’Alt Empordà, també es troba dins la subcomarca de l’Alta Garrotxa, motiu pel qual les seves característiques paisatgístiques tenen moltes coses en comú amb els emblemàtics boscos garrotxins.
Segons les darreres dades censals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Sant Llorenç de la Muga només hi viuen 258 persones. Aquest petit poble té més de mil anys d’història, però amb el pas del temps ha anat creixent i expandint-se. Ara bé, el nucli històric del municipi encara conserva la mateixa estètica medieval. De fet, les cases situades dins l’antic recinte murat estan datades dels segles XVI, XVII i XVIII. Dins el nucli històric de la vila també es conserven alguns trams de l’antiga muralla, que abans limitava amb els camps de conreu dels afores del poble, ara convertits en nous habitatges. Els trams de la muralla de Sant Llorenç de la Muga més llargs que es conserven són els costats de tramuntana, que conserva diverses torres, espitlleres i restes emmerletades, i migdia, aquest últim en paral·lel al riu i més degradat que l’anterior, ja que moltes cases foren afegides al mur.
El patrimoni cultural de la vila
Des de la web de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga destaquen tres esglésies com a elements fonamentals del patrimoni cultural de la vila. En primer lloc, l’església del municipi -que porta el mateix nom-, que data de l’any 972. D’estil romànic, aquest és un dels edificis que formen part del nucli històric de la vila. Malgrat que originàriament era de tres naus, l’església s’ha anat transformant al llarg del temps. De fet, ja no es conserva la façana original. Des del consistori també destaquen l’església i pont de Sant Antoni, situada als peus de la Muga, als afores del poble de Sant Llorenç i davant del pont del mateix nom. “Les primeres dates documentals de la capella són del 1835, però se sap que existia un lloc de culte anterior situat al mateix indret”, apunten des de l’Ajuntament. La tercera església destacada és la Romànica de Palau, situada a la carretera que connecta amb Albanyà, al límit del terme de Sant Llorenç de la Muga. Malgrat que es desconeix el seu origen concret, es va construir durant el segle XII.