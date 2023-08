Torna el turisme incívic al pantà de Sau

La sequera que pateix Catalunya ha provocat que les reserves d’aigua catalanes estiguin al mínim i, a més, ha deixat al descobert vestigis arqueològics com el poble de Sant Romà de Sau, que va quedar submergit sota l’aigua quan l’any 1962 es va inaugurar el pantà de Sau. Això ha provocat que les ruïnes siguin un atractiu més per al turisme de sequera que visita l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, però hi ha comportaments incívics que s’haurien d’evitar i que, a més a més, estan prohibits. Com el d’aquest grup de turistes que el passat dissabte 5 d’agost no va respectar la normativa vigent i es va enfilar per les ruïnes de La Rovira per fer-se fotos i deixar-ne constància a Instagram (si cerques a l’aplicació l’etiqueta #pantadesau se’n poden veure alguns exemples).

Tant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), titular de la zona inundable de l’embassament; la Diputació de Barcelona, que gestiona l’espai natural; i l’Ajuntament de Vilanova de Sau han explicat a El Món que està totalment prohibit enfilar-se a les restes arqueològiques del poble de Sant Romà de Sau, ja sigui l’església, amb tanques al seu perímetre per evitar que la gent hi pugui accedir, com les restes que hi ha a la zona de La Rovira.

Fonts oficials de l’ACA han explicat a aquest diari que s’han instal·lat senyals a la riba del davant del campanar “on es prohibeix de manera explícita que no es pot accedir a la zona” i recorden a la gent que faci cas dels avisos i no accedeixi a aquestes zones per “evitar riscos innecessaris”. D’altra banda, alerten que quan el volum de l’aigua baixa molt, com succeeix en l’actualitat, a la llera del pantà es formen uns fangs densos i perillosos, “una mena de sorres movedisses”, i poden fer que persones i animals quedin atrapats.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Vilanova de Sau ha detallat que l’església està tancada per un tema de seguretat, ja que hi ha “risc de despreniment” perquè és un edifici “malmès per l’aigua”, però admet que en el passat la gent sí que s’hi enfilava i, fins i tot, quan estava inundada la gent hi arribava nedant i pujava al fris del campanar per tirar-se a l’aigua. Una pràctica, segons les mateixes fonts, “molt perillosa” perquè si et tires a l’aigua pel costat on hi ha la nau, “et pots fer mal”.

Un turista enfilat a les restes arqueològiques del poble de Sant Romà de Sau / Josep M. Botanch

Incivisme sense sanció

L’ACA i la Diputació de Barcelona han explicat a aquest diari que no s’imposen sancions per aquestes actituds incíviques. Des de la Diputació remarquen que els guardes forestals de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona “no tenen capacitat sancionadora” i que el que fan, si detecten alguna actitud incívica, és avisar “a títol informatiu” que han de baixar de sobre de les restes arqueològiques. L’ACA, d’altra banda, afegeix que si els Agents Rurals o els Mossos d’Esquadra veuen algú enfilar-se a les ruïnes s’avisa de la infracció, però “no hi ha sancions”.

Altres activitats prohibides

La normativa de l’Àrea d’esplai del pantà de Sau i entorns no permet fer foc ni utilitzar fogonets o aparells similars, prohibeix acampar i pernoctar per motius de seguretat ciutadana i per la conservació de l’Espai Natural i tampoc no es permet la instal·lació de mobiliari com taules, cadires, o tendals per la conservació de l’entorn natural i tampoc no es poden fer cabanes amb les restes vegetals. També es demana respecte per la fauna i la flora de la zona i, per tant, està prohibit arrencar plantes i agafar o molestar la fauna salvatge.