Turistes repatriades d’Etiòpia comparen el viatge amb “un iogurt caducat”

La Núria Giménez i Adelina Matas, dues de les turistes atrapades durant deu dies a Etiòpia i que van arribar ahir a Barcelona, han comparat el seu viatge de vacances a una zona de guerra amb comprar un iogurt caducat i amb l’atemptat terrorista a les Rambles del 17 d’agost del 2017, quan queden dos dies que es compleixin sis anys d’aquell fatídic dia. Totes dues han reiterat la inacció del consolat espanyol a Etiòpia, però han admès que no sabien que hi havia hostilitats al nord del país entre l’exèrcit etíop i les milícies FANO i que la zona on havien anat de viatge era potencialment perillosa.

“No hem fet cap il·legalitat. Ningú ens ha dit que no hi podíem anar, i hem agafat la motxilla i hem marxat. Ens han venut una cosa, com t’he dit abans… Si et venen un iogurt i te’l venen caducat… Tots sabem que no te’l poden vendre. Doncs si et venen un viatge i no te’l poden vendre perquè és insegur doncs que no te’l venguin”, ha argumentat Giménez en declaracions a Catalunya Ràdio.

Matas, per la seva banda, ha afegit que “és que tot pot passar, i la gent que estava viatjant per la Rambla el 2017 també els hi va caure l’atemptat de Barcelona. Jo, al Congo, no hi aniria perquè jo sé que al Congo no s’hi pot anar, però a Etiòpia érem molts, i de molts països”. “La gent pensa que Àfrica està en guerra i Àfrica no està en guerra”, ha conclòs.

🔊 "Cap agència ven un viatge perillós, com ningú compra un iogurt caducat". Dues de les turistes atrapades a Etiòpia expliquen com ha estat el seu rescat i denuncien la inacció del consolat espanyol al país #MatíEstiuCatRàdiohttps://t.co/cx8BvmLaLp pic.twitter.com/J9DefHTa1Q — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 15, 2023

Crítiques a les xarxes socials

Com era d’esperar, les xarxes s’han encès comentant la situació, amb missatges com el de l’humorista Joel Díaz: “Una entrevista més als ‘cumbaiàs’ d’Etiòpia i la gent els anirà a buscar amb torxes”. “És fascinant perquè aquesta gent viatja als països pobres per viure experiències vitals transformadores, per sentir sotracs que els canviïn per sempre, però han viscut la història més gran possible i no han après ABSOLUTAMENT RES”, ha afegit Magí Garcia, altrament conegut com Modgi.

També han rebut crítiques per fotografiar-se amb menors d’edat durant el viatge a Etiòpia i publicar les fotografies al seu compte d’Instagram. Alguns usuaris han compartit captures de les imatges per denunciar que una de les turistes “es fa fotos amb nens com si fossin mascotes”. De fet, una agència de viatges li ha contestat el post original i, a banda de demanar-li que esborri el post, li ha traslladat que aquestes fotos “evidencien el teu racisme”. “Imagines turistes britànics fent-se fotos amb nens mallorquins? Ho trobaries normal?”, li han preguntat.