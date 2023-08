La ciutat on es pot aparcar gratuïtament gràcies a la “premsa esportiva”

L’elevat preu de la zona blava i les poques places gratuïtes que hi ha són dos grans maldecaps per a la ciutadania. És una problemàtica compartida a tots els municipis, a Catalunya i a l’estat espanyol, excepte en un. La ciutat de Lugo presumeix orgullosa de ser una de les poques on es pot aparcar completament gratis i sense haver de fer voltes i voltes fins a trobar un lloc lliure. Però, per què aquesta anomalia? Com és que es pot aparcar sense zones blaves, verdes i sense recórrer a pàrquings? La resposta és senzilla: és una conseqüència de la corrupció que hi va haver a la ciutat el 2009.

Els ciutadans de Lugo no han de pagar zona blava des del 30 de juliol del 2015, quan el govern de Lara Méndez, actual alcaldessa, va suspendre oficialment l’ORA (l’ordenança reguladora de l’aparcament). Inicialment, es creia que era una aturada provisional, però a hores d’ara la zona blava continua en desús perquè és una de les peces que s’estan jutjant en l’operació Pokémon.

Un carrer de Lugo ple de places d’aparcament buides i gratuïtes en una zona que abans era de pagament / IN

La trama de corrupció que ha desmuntat la zona blava

L’operació Pokémon jutja tres persones implicades en la corruptela que va acabar amb l’adjudicació del servei a l’empresa Vendex. Un d’ells, potser la peça clau de la trama, és Francisco Fernández Liñares, qui fou exregidor d’Urbanisme de la ciutat. Juntament amb ell, Gervasio Rodríguez, l’administrador de l’empresa a qui es va adjudicar el servei, José María Tutor, delegat d’aquesta empresa, i Javier Reguera, funcionari encarregat del servei, estan implicats a la trama i acusats de delictes de suborn, tràfic d’influències i pertinença a un grup criminal.

La fiscalia que porta l’acusació considera que està àmpliament provat que Liñares, el regidor d’Urbanisme, va acordar amb diversos membres de Vendex que concediria l’adjudicació de la zona blava a l’empresa a canvi d’una quantitat fixa al mes. Aquest sobresou es va fixar en 3.500 euros al mes. Tot es va acordar, segons l’acusació, en dos dinars a Madrid en els quals van dissenyar l’estratègia a seguir per l’adjudicació d’aquest suculent contracte. Tot va coincidir amb el moment en què Setex Aparkisa va perdre la concessió del servei.

“Premsa esportiva” i “pots de pintura”

En els dinars a Madrid, els membres d’aquesta trama parlaven dels suborns al regidor amb expressions en clau per intentar no ser descoberts. Els diners que se li feien arribar cada mes es van acordar parlant de “premsa esportiva” i “pots de pintura”. A més, arribaven a Lugo embolicats en pàgines del diari esportiu Marca des del 2009 fins al 2012, quan es va descobrir la trama i va començar l’operació Pokémon.

Actualment, no està previst recuperar el servei de la zona blava, que encara continua sent la peça principal del cas. De fet, l’alcaldessa de Lugo, Lara Méndez, ha començat a retirar els parquímetres, que fins ara confonien als turistes que arribaven a la ciutat. No està previst substituir les places gratuïtes per cap altre mètode de pagament, per la qual cosa Lugo continuarà sent una ciutat singular on és totalment gratuït aparcar.