Un jutjat de Lugo veu “indicis” de comptabilitat B en l’empresa Monbus

Un magistrat d’un Jutjat de Lugo ha detectat “indicis” que una empresa vinculada a Monbus, grup que posseeix companyies com la catalana Hispana Igualadina, i Viatges Fisterra portava una “comptabilitat B” de pagaments en efectiu de viatgers que contractaven excursions.

Així figura en un comunicat del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) del qual es fa ressò el diari La Voz de Galicia en el qual s’especifica que el magistrat assegura que hi ha “indicis” que una empresa vinculada a Monbus i Viatges Fisterra, dedicada a realitzar circuits turístics, “portaven una comptabilitat B” de pagaments en efectiu de viatgers que contractaven excursions.

El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 1 de Lugo, Joaquín Brage, va decidir tancar la fase de diligències del conegut com a ‘Cas Còndor’ i continuar la causa contra vuit acusats, entre els quals es troba el gerent de Monbus, Raúl López.

Monbus agrupa diverses empreses de transport de viatgers, entre elles, la catalana Hispana Igualadina, que va adquirir en 2008.

Aquesta recerca s’emmarca en la ‘Operació Pokémon’ sobre casos de possible corrupció en la qual es van veure embolicats diversos polítics gallecs.

El magistrat Brage, encarregat d’acabar la instrucció de les causes, explica que pot considerar-se acreditat que, en 2009, el gerent de Monbus va aconseguir un acord amb els administradors de Viatges Fisterra pel qual, a més de vendre circuits turístics organitzats, oferia excursions complementàries opcionals en destinació.

El pacte especificava que Viatges Fisterra contractaria una empresa vinculada al grup Monbus, Transports La Unió, com a proveïdor principal d’aquestes excursions opcionals i solament guardarien en els seus comptes parteix dels negocis que tenien en comú.

En l’auto recollit per La Voz de Galicia es relata que Viatges Fisterra va formar “una caixa b, abstenint-se totes dues societats i els seus gestors, de manera conscient i deliberada, de declarar part substancial de tals ingressos davant l’Agència Tributària, ni per l’Impost de Societats ni per l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), com era obligat, així com d’incloure’ls en la seva comptabilitat”.

“Tots els temes relacionats amb els pagaments en efectiu i la coordinació quant a aquests cobraments -pagaments entre les dues empreses, en general, es tractaven directament entre dos dels investigats”, recull l’acte.

Es va registrar la seu de Monbus i les oficines del club de bàsquet Obradoiro i es va trobar un patrimoni que “no es correspon amb la lògica”, així com el de López o els seus familiars.

Segons el text, es van traspassar “importants quantitats de diners cobrats en efectiu a Viatges Fisterra, adquirint un important patrimoni mobiliari i immobiliari amb un valor estimat en 2.384.809,65 euros, malgrat mancar tal empresa d’una activitat real”.

El jutge acusa nou persones de delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals i d’un delicte comptable continuat, que pot ser recorregut.

Per part seva, el diari recull declaracions del gabinet de comunicació de Monbus en les quals assenyalen la seva innocència i confien que el cas s’arxivarà.