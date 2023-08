Els comuns defensen l’amnistia i Sumar nega que es negociï amb Junts

El diputat electe de Sumar i secretari general del PCE, Enrique Santiago, ha negat que es negociï una possible amnistia amb Junts per a la conformació de la Mesa del Congrés o per a la investidura i ha opinat que la formació de Laura Borràs i Jordi Turull ha de renunciar “a alguna de les seves aspiracions”. Ho ha fet el mateix dia que el número dos de la candidatura de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que el suport dels partits independentistes al PSOE no pot ser “un xec en blanc” i ha posat la llei d’amnistia damunt la taula com una via “fonamental” per a desbloquejar la situació.

Santiago ha negat en una entrevista concedida a Radio Euskadi que “s’estigui negociant la conformació de la Mesa del Congrés o del Govern sobre una possibilitat d’amnistia” perquè “no és així”. “Una altra cosa és que, al llarg de la legislatura, puguem anar avançant en tot allò que sigui expansió de marcs de drets i de llibertats, i sobretot de continuar reconduint conflictes polítics per a la seva solució per via polítiques”, ha subratllat.

El número dos de la candidatura per Barcelona de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Gerardo Pisarello / ACN

Tanmateix, ha reconegut que una llei d’amnistia té cabuda en la Constitució i ha afirmat que, des del punt de vista jurídic, “no hi ha cap impediment per aprovar lleis d’amnistia”. “La Constitució el que limita són els indults generalitzats, col·lectius, que afecta la condemna. L’amnistia legisla sobre la configuració del delicte que va provocar sancions, de manera que no hi ha cap mena de limitació”, ha detallat.

A més, el diputat electe de Sumar, que no va incloure el referèndum en el seu programa electoral, ha manifestat que ells no tenen cap problema per entendre’s amb Junts perquè “som gent raonable”, però ha advertit que “ningú no pot pretendre imposar a una majoria els seus plantejaments, sobretot si la seva representació és limitada, però sempre es poden construir projectes conjuntament”. “Ara, una cosa són acords i una altra són imposicions”, ha sentenciat.

Representació nacionalista a la Mesa

El diputat electe de Sumar ha advocat perquè a la Mesa del Congrés, que es constituirà dijous que ve, hi hagi representació nacionalista com a “expressió de la pluralitat” que “suporti un Govern de coalició democràtic i progressista”, però ha recordat que “tot es tancarà a l’últim moment”.

També ha considerat positiva la possibilitat que Junts per Catalunya i Esquerra puguin tenir grup propi a la cambra baixa, i ha apostat per donar “condicions de representativitat perquè se senti la veu de totes les forces que ha de donar suport a un Govern democràtic i progressista en aquest país”.

“Estat federal”

Enrique Santiago ha fet una crida a aprofitar una oportunitat “important i única per tirar endavant un Govern progressista, democràtic, que impedeixi que la dreta i la ultradreta tornin a incendiar Catalunya i Espanya” i ha alertat que una repetició electoral suposaria “una segona oportunitat per al PP i Abascal”. “Qui no sigui capaç d’acordar en aquest moment, ho ha de tenir molt present”, ha subratllat.

El secretari general del PCE ha defensat que a l’Estat “hi ha una pluralitat i nosaltres entenem que cal avançar cap a un model d’estat federal”. Segons la seva opinió, d’aquesta manera, “s’acostarà cada cop més la presa de decisions als territoris i als pobles de l’Estat”. “Som un país plurinacional. En aquest sentit, nosaltres no veiem difícil arribar a acords. Ara, una cosa són acords i una altra són imposicions”, ha advertit.