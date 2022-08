Les 10 millors gelateries que pots trobar a Catalunya

A qui no li agrada gaudir d’un bon gelat per refrescar-se durant aquests dies de temperatures extremes? Els gelats són un must de l’estiu, però s’ha d’escollir bé el lloc on es compren, perquè alguns tenen massa greixos o sucre i provoquen encara més set. La clau és que els gelats estiguin fets de forma artesanal i amb ingredients naturals. Coneixes les 10 millors gelateries de Catalunya? Aquesta és la llista definitiva:

Rocambolesc

En una llista sobre gelateries no pot faltar aquest famosíssim establiment de Jordi Roca, un xef de prestigi mundial que va començar aquesta aventura perquè la gent del carrer pogués accedir a les postres d’El Celler de Can Roca, un dels millors restaurants del món. La gelateria original està a Girona, tot i que també n’hi ha a Barcelona, Platja d’Aro, i Madrid. Els més recomanables són el sorbet de coco amb violeta, el gelat de poma al forn o el brioix amb gelat. Una altra cosa que pots provar són els polos en forma de dit, nas, os o Darth Vader.

Amorino

No et pots perdre aquesta gelateria a Barcelona perquè el que més cuiden és precisament la qualitat dels productes i els ingredients. Estan fets a base d’ingredients naturals i no tenen cap mena de colorants. Els gelats que més triomfen són els que busquen nous ingredients i combinacions de sabors. A banda dels gelats, també hi pots comprar dolços i cafès italians de primera qualitat.

Gelats d’Angelo

El mestre gelater italià Angelo Corvitto va aterrar fa anys al Baix Empordà per oferir gelats de sabors especials. El que destaca és la seva elaboració, totalment artesanal i amb ingredients naturals. Crida l’atenció que no només té gelats dolços, sinó que també n’hi ha de salats, com el de vermut amb olives, el d’anxoves o el de gambes.

El Tío Che

Qui no coneix la gelateria més emblemàtica de Barcelona? El Tío Che, situat al Poblenou, té gelats i orxata tot l’any i fa més de 100 anys que està obert. El seu sabor és natural i autèntic, el que no deixa indiferent ningú amb els seus gelats centenaris.

Gelarte

A Sabadell hi ha una altra de les gelateries imprescindibles a Catalunya. D’origen italià, tenen gustos tan bons com el de tiramisú i gelats tan curiosos com els “alcohòlics”, que tenen gust de mojito, whisky o daiquiri.

Janaret

Aquesta gelateria destaca especialment per la seva localització, davant de l’estany de Banyoles, un lloc idílic. Els productes que utilitzen són tots de proximitat i estan elaborats a l’obrador amb llet fresca de la Granja Mas Colomer d’Esponellà.

La Valenciana

Aquesta orxateria i gelateria de Barcelona també té més de 100 anys d’història i és un lloc emblemàtic a la capital per gaudir d’un bon gelat. Tot i que el gelat és molt bo, el must d’aquest establiment és l’orxata, que es pot prendre tot l’any.

Delacrem

La filosofia d’aquesta gelateria és l’slow food, és a dir, fer gelats de forma tradicional i artesanal defugint els conservants, els aromes artificials i els colorants. No hi ha química en l’elaboració d’aquests gelats i es segueix amb la tradició, el que els fa impressionants.

Bodevici

A Mataró destaca aquesta gelateria de gelats i iogurts ecològics, és a dir, saludables i amb poc sucre i sense cap mena de químics. Els productes, a més, són de proximitat. La coneixes? No te la pots perdre.

Chocolate Box

Tanca el rànquing aquesta popular gelateria que ofereix gelats de tota mena amb desenes de gustos per escollir. Els més demandats són els d’Oreo, Milka, Filipinos i Rocher, tot i que també en tenen de gustos més naturals com els de fruita.