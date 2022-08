Alerta sanitària per 4 gelats retirats de marques populars

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha estat alertada des de Catalunya de la presència de cossos estranys a gelats de les marques Aldi, Lidl i Hacendado de Mercadona). Aquesta agència comparteix informació amb les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI).

En un comunicat, l’agència recomana a les persones que tinguin a casa seva els productes inclosos en l’alerta que s’abstinguin de consumir-los i els tornin al punt de compra. Catalunya ha comunicat la presència de cossos estranys en gelats d’Aldi, Lidl i Mercadona. En concret, es tractat dels següents productes: Gelatelli 7×75 Eclipse (Lidl), Espiral 7×75 N/V/FR (Hacendado), Xupy Fresh FRE/LIM MPK 7 (Aldi), Xupy Cua/VLLA/MADUIXA MPK7 (Aldi). Les empreses Aldi, Lidl i Mercadona estan retirant els productes afectats dels clients.

Els gelats retirats

L’agència encarregada de fer alertes sanitàries sobre productes dubtosos

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) és un organisme autònom d’Espanya adscrit al Ministeri de Sanitat, creat l’any 2001. La seva missió és garantir el grau més alt de seguretat alimentària i la promoció de la salut amb especial èmfasi en la prevenció de l’obesitat havent realitzat un estudi específic anomenat ALADINO.

L’agència també fa un seguiment com en el cas del brot d’Escherichia d’Alemanya. El 30 de juny de 2011, aquesta agència va fer una recomanació perquè determinats col·lectius (embarassades i infants petits) no consumissin tonyina vermella, peix espasa i caçó pel seu alt contingut en metalls pesants (mercuri), crustacis (cadmi) i espinacs i bledes pel seu alt contingut en nitrats.

El 2005, el Ministeri de Sanitat i Consum va desenvolupar l’Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat (Estratègia NAOS). Aquesta Estratègia responia a una preocupació creixent de les autoritats sanitàries nacionals i internacionals per l’evolució ascendent de la prevalença de l’obesitat, considerant-la com a malaltia en si mateixa i perquè suposa un factor de risc per a altres malalties de major gravetat.