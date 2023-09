Salut alerta de l’augment de suïcidis a Catalunya: 607 casos en un any

El 2022, 607 persones van suïcidar-se a Catalunya, un 5% més que el 2021, 576. Són dades que el Salut ha exposat amb motiu del Dia Internacional del suïcidi, el 10 de setembre. És per això que des del Departament oferiran atenció psicològica per a tots els familiars de persones que s’hagin tret la vida a si mateixes, i treballen per intensificar la prevenció al suïcidi: “Ningú és capaç de dir per què passa exactament, però estem convençuts que hem d’actuar al màxim perquè no passi. Hi ha maneres per fer-ho i la prevenció del suïcidi és una d’aquestes eines. Hem d’intensificar-ho i tenir aquesta visió multifactorial: no és només un problema de salut, sinó que s’esdevé, i és un fracàs [de la societat], al final d’un conjunt de coses”, ha assegurat el conseller Manel Balcells.

Les noves mesures que volen prendre des de Salut pretenen donar resposta a una tònica ascendent d’aquestes conductes en els darrers anys. En primer lloc, les conductes suïcides, independentment de si s’han acabat executant o no, van augmentar amb l’inici de la pandèmia i van passar de 4.291 el 2020 a 6.531 el 2021. El 2022, han continuat augmentant, 7.538: 3.394 van ser ideacions, el que es coneix com la manifestació persistent de la idea de suïcidar-se, i 4.144, intents, segons dades del Codi Risc Suïcidi. Aquest 2023, durant el primer semestre d’any, des de Salut destaquen un augment de la detecció de la ideació suïcida (9,7%), mentre que els intents s’han reduït un 2,9%. De fet, on més s’han reduït el nombre d’intents és entre les dones joves, d’entre 12 i 25 anys. Un col·lectiu que va veure com es disparaven el nombre de casos arran de la covid.

Un cartell del 061 amb els professionals de la taula de salut mental del 061 Salut Respon que atenen els casos de risc elevat de suïcidi al fons / ACN

Risc imminent en una de cada quatre trucades al 061

Per altra banda, la Taula de Prevenció del Suïcidi ha atès 12.094 consultes durant aquest primer semestre. Es tracta d’una taula d’atenció especialitzada a través del 061 Salut Respon que es va posar en marxa el juny del 2022, moment d’especial augment de casos. Així doncs, analitzant les dades actuals, es registra risc imminent o elevat de suïcidi en una de cada quatre trucades que es fan en aquest servei del 061. Veient que és una problemàtica real, la presidenta de Després del Suïcidi – Associació de Supervivents, Cecília Borràs, ha volgut deixar clar que parlar de suïcidi és molt complicat, però recorda que és molt important posar el tema sobre la taula: “Hem aportat el testimoni personal, hem posat acara a la tragèdia i a aquestes xifres fredes, que potser ens donen pistes, però no ens parlen de qui són els que han patit aquesta mort”, expressa.