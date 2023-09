Els casos d’ansietat es tripliquen a la universitat, segons la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha atès el triple de casos d’alumnes amb algun tipus de trastorn relacionat amb la salut mental en comparació amb els anys previs a la pandèmia. Es tracten de casos d’ansietat o depressió. Així ho ha explicat aquest dijous la secretària general de la universitat i responsable de Polítiques d’Igualtat, Esther Zapater, durant la presentació del nou curs acadèmic. Des de la universitat atribueixen aquest augment de casos a les conseqüències de la covid, que més enllà dels efectes en la salut física també deixa conseqüències en la salut mental.

Zapater no ha posat xifres d’aquest increment perquè encara s’estan tancant els exercicis dels cursos, però sí que ha informat que el 2022 es van fer 1.281 visites en el servei específic d’atenció psicològica del campus de Bellaterra. “És veritat que estem desbordats”. Entenent, doncs, la realitat amb la qual es troben, des de la Universitat han volgut reforçar el servei de suport d’atenció psicològica amb el doble d’hores d’atenció, passant de 40 a 80 amb tres professionals. Tot i que és un servei voluntari i opcional entre els alumnes, el rector de la UAB, Javier Lafuente, insisteix a dir que aquestes reformes que han pres des de la universitat “augmentant significativament el nombre d’hores” del servei d’atenció psicològica porta per objectiu que els estudiants sàpiguen que tenen totes les eines a la seva disposició.

Centenars d’alumnes protesten davant la Facultat de Ciències pel cas del catedràtic condemnat per assetjament sexual a una doctoranda | Twitter SEPC UAB

Assetjament sexual

Per altra banda, la responsable de Polítiques d’Igualtat ha afirmat que s’arrenca el curs sense cap expedient obert per assetjament sexual, després que es tanqués el passat amb quatre. En aquest sentit, i arran de les denúncies conegudes enguany, Zapater ha explicat que s’han aplicat mesures com ara, el canvi de protocol d’actuació que “afegeix més celeritat en el procediment, però amb les garanties per a les parts”. També s’instal·laran 14 punts liles per les facultats del campus, s’ha obert una mena de bústia virtual de denúncies i s’està treballant, amb el suport d’un servei extern, per preparar el terreny de cara al retorn del professorat suspès.