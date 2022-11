Un hospital crea una app per evitar l’abús dels antibiòtics en les receptes

L’abús dels antibiòtics s’està convertint en una greu amenaça per a la salut mundial perquè el mal ús d’aquests fàrmacs ha generat resistència microbiana. En aquest marc, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties ha promogut el Dia per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, que s’ha celebrat aquest divendres. L’Hospital Germans Trias s’ha sumat a aquesta iniciativa i ha fet un pas més enllà amb la creació d’una aplicació per ajudar els metges a fer un ús adient d’aquests medicaments. Aquesta app es diu PROA Germans Trias i ofereix informació per ajudar els professionals a prendre decisions a l’hora de receptar antibiòtics. De fet, ajuda a concretar els antibiòtics que s’han d’administrar, les dosis i la durada del tractament per evitar aquest abús.

Principalment l’aplicació recull els protocols que s’han de seguir en les infeccions més habituals i té en compte les dades de sensibilitat antibiòtica a la zona d’acció de l’hospital. Marlene Álvarez, professional del Servei de Farmàcia de l’Hospital, sosté que el percentatge de resistència a ciprofloxacina per tractar l’Escherichia coli -una de les bacteris més habituals- és ja del 32%, per la qual cosa l’aplicació recomanarà al professional administrar preferiblement cefalosporina.

L’ús incorrecte d’antibiòtics als hospitals és un dels principals factors que provoquen aquesta resistència als antibiòtics que amenaça la salut mundial. “Es prescriuen innecessàriament, se n’utilitzen massa d’ampli espectre i a vegades la dosi i la durada no són les adequades”, asseguren des de l’Hospital Germans Trias. Aquesta app és una de les iniciatives previstes per mirar de combatre aquest desenvolupament de resistència als antibiòtics.

L’aplicació de l’Hospital Germans Trias per optimitzar l’ús d’antibiòtics / Hospital Germans Trias

La concepció d’aquesta app

L’aplicació ha nascut gràcies a l’equip PROA de l’hospital -acrònim de ‘Programes d’Optimització de l’ús dels Antibiòtics’- que es va crear ara fa sis anys per tal d’optimitzar els tractaments antibiòtics. Segons les dades de l’hospital, en tots els serveis on ha intervingut el PROA s’ha incrementat l’administració de medicaments per via oral i s’ha reduït la durada dels tractaments i l’ús dels carbapenèmics. Aquests són tres aspectes clau per millorar els efectes dels antibiòtics i reduir la resistència dels bacteris als fàrmacs. El PROA ha elaborat un quadrític amb les principals infeccions i tractaments per combatre-les i aquesta informació es pot consultar també a l’aplicació.

La reacció del Germans Trias va ser pionera a Catalunya ara fa sis anys i l’hospital també és el primer en presentar una aplicació d’aquest tipus. L’increment de les resistències antibiòtiques és una amenaça al nostre país i al món sencer des de fa 15 anys, quan els estudis van començar a mostrar que els antibiòtics eren ineficaços en alguns casos per l’abús de fàrmacs. Actualment l’emergència de microorganismes multi resistents està causant un increment en la mortalitat de les malalties infeccioses, el que obliga els professionals i els ciutadans a actuar i frenar aquest abús dels antibiòtics.

L’hospital Germans Trias insisteix que malgrat els avenços que hi ha en la recerca de nous antibiòtics, calen accions “coordinades” per millorar l’ús dels fàrmacs que ja tenim i “alentir l’emergència i disseminació dels microorganismes multi resistents”.