L’augment de bacteris resistents als antibiòtics, una “pandèmia silenciosa”

L’Organització Mundial de la Salut ha publicat aquesta setmana un informe molt preocupant sobre l’increment de les infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics. En aquest anàlisi l’OMS assegura que cal accelerar els assajos amb vacunes contra aquests bacteris, que s’han convertit en una amenaça per la salut pública per poder-les administrar pròximament.

L’organització defineix aquesta resistència als antibiòtics com una “pandèmia silenciosa” que ja és un gran problema de salut pública que s’agreujarà amb el pas del temps. De fet, actualment 4,95 milions de persones moren a l’any per aquestes infeccions amb bacteris resistents al tractament.

Aquesta resistència als antibiòtics s’engloba dins de la RAM, la resistència als tractaments antimicrobians. La RAM es produeix en el moment en què els virus, els bacteris, els fongs i els paràsits muten i es converteixen en resistents als medicaments. Quan això passa la infecció que produeixen aquests microorganismes és molt difícil de tractar i en alguns casos acaba convertint-se en una amenaça per la vida de les persones. La RAM també es pot produir per un ús exagerat i inadequat dels medicaments.

Placa de Petri amb un cultiu de bactèria / CSIC

L’OMS creu que les vacunes poden frenar aquestes infeccions

Amb aquest panorama alarmant les vacunes s’erigeixen, segons l’OMS, com eines “poderoses” per prevenir aquestes infeccions tan difícils de tractar. És per això que l’OMS ha fet un anàlisi de les vacunes que s’estan preparant contra aquests microorganismes. N’ha identificat 61 en diverses fases de desenvolupament clínic, entre les quals n’hi ha algunes que ja estan en l’última fase. Aquestes servirien per frenar l’expansió dels bacteris prioritaris que acaben provocant aquest tipus d’infeccions i l’OMS els ha donat prioritat en matèria d’I+D.

L’ús exagerat d’antibiòtics, una de les causes a combatre

“Prevenir les infeccions mitjançant la vacunació redueix l’ús d’antibiòtics, que és un dels principals factors que propicien la RAM”, expliquen els responsables d’aquest anàlisi de l’OMS. A més, assenyalen que dels sis principals patògens bacterians responsables de les morts degudes a la RAM, només la malaltia neumocócica (Streptococcus pneumoniae) té una vacuna, el que demostra que no s’està dedicant prou recursos a combatre aquest perill per la salut pública.

La Dra. Hanan Balkhy, Subdirectora General de Resistència als Antimicrobians de l’OMS, assegura que es necessita “urgentment” un accés “assequible i equitatiu” a les vacunes contra aquesta patologia per poder reduir-la i mitigar el nombre de morts arreu del món.