Els gimnasos noten quan s’acaba el Nadal: el ‘boom’ d’altes del gener

Any nou, vida nova. Aquest és el propòsit de moltes persones cada 1 de gener. Uns es proposen viatjar molt, altres estalviar més, sortir menys (o més) de festa, canviar els hàbits de consum i ser més sostenible… De propòsits n’hi ha per a tots els gustos, però n’hi ha un que quan comença un nou any, el comparteixen moltes persones: una vida més saludable. I això, els gimnasos ho noten. El nombre d’altes creix de manera considerable al gener i el perfil de nous usuaris és molt ampli: des de joves que volen un entrenament lliure fins a adults que es decanten per classes dirigides o entrenaments personalitzats. Però el més important no és com comença l’any, sinó com acaba i si, quan acomiadem el 2023, s’han complert els objectius marcats. Què es necessita? Constància i confiança.

El ‘boom’ post-Nadal

Quan acaben les festes nadalenques, els gimnasos ho noten. És el moment en què moltes persones volen cremar els excessos o es plantegen un canvi d’hàbits. Carles Jener, el club mànager de be24FIT Sant Cugat del Vallès, explica que hi ha un increment de les altes durant tot el mes de gener -començant el mateix dia 2– i s’allarga fins a principis de febrer. De fet, creix entre un 50 i un 60%. Aquest boom s’estabilitza a mitjans de febrer, però es torna a disparar quan s’aproxima l’estiu. Per contra, també hi ha baixes en aquesta època de l’any, ja que la gent marxa de vacances. Aquesta baixada d’usuaris, però, la recuperen quan està a punt de començar el nou curs.

En tot això coincideix el director general de DIR, Gerard Figueras, que remarca que el post-Nadal és una de les “èpoques de l’any on tradicionalment hi ha tendència a augmentar les altes”. Concretament, quan acaba Nadal, en els centres DIR noten un “augment de l’activitat” en comparació a altres moments de l’any que ronda el 10%. Ja sigui perquè “la gent que ja està apuntada hi va més o perquè s’hi apunta gent nova”.

El perfil dels nous usuaris

Nous objectius els tenen tots, petits i grans. Però quin és el perfil dels nous usuaris als gimnasos? De totes les edats, tal com afirmen des del DIR i be24FIT. Figueras detalla que disposen d’un monitoratge dels usuaris per franja d’edat i destaca dos blocs en què es nota més l’augment d’altes: la més jove (a partir de 16 anys) i la franja del mig (entre els 30 i 50 anys).

Al gimnàs, els joves prefereixen un entrenament lliure i els adults es decanten per les classes dirigides | Pixabay

Per la seva banda, a be24FIT la tendència és similar. Arriben joves que “venen amb la idea d’entrenament lliure” i també “gent més gran que prefereixen les classes dirigides. En aquestes dates, la majoria de persones entren al gimnàs amb la idea de “cremar el Nadal”, però Jener insisteix que no és qüestió de “quatre dies ni un mes”, sinó que per veure resultats “necessites constància”. Cuidar-se i apostar per una vida més saludable “no pot ser una cosa momentània”, assenyala, “hem d’intentar tenir bons hàbits tot l’any”.

50% esport, 50% alimentació

Apuntar-se al gimnàs és el primer pas i els primers dies són els més fàcils perquè hi ha motivació, però l’objectiu ha de ser mantenir aquest compromís. Des dels centres esportius recorden que els resultats no es veuen d’un dia per l’altre, és un procés. “La teoria tothom se la sap”, explica Jener. Tampoc aconseguirem res si ens centrem únicament a cremar calories, aixecar molt pes i fer hores de càrdio. Per una vida saludable i, a la vegada, poder veure canvis, els professionals insisteixen en la importància d’una alimentació saludable. “És un 50-50%, tant important és l’esport com l’alimentació”. Per això, la majoria de gimnasos també ofereixen als seus usuaris la possibilitat de rebre assessorament nutricional i, fins i tot, n’hi ha que disposen de servei de fisioteràpia.

La nutricionista Cristina Ruiz també nota que en dates com aquestes, o fins i tot abans de l’estiu, “venen les presses” i la gent “fa coses extremes” per poder veure “resultats ràpids”. “Això és perillós”, avisa. Un dels consells que dona és que no tot el que trobem a internet “és fiable”. “La dieta no ha de tenir nom”, remarca, “i si el té, no és bona”. L’alimentació és tot un món i ho és per cada persona, cadascú necessita una dieta personalitzada i, per això, és important contactar amb un professional perquè l’adapti a les necessitats i condicions físiques de cadascú.

Combinar l’activitat física amb una alimentació saludable és indispensable per posar-se en forma | Pixabay

Ruiz també posa el focus en la importància de l’educació en bons hàbits i considera que caldria que aquest ensenyament comencés a les escoles. “Falta educació en alimentació”, afirma, i això provoca que molta gent que vol canviar els seus hàbits ho fa malament, refiant-se de les informacions que es publiquen en llocs no professionals.

Objectiu 2023: canvi d’hàbits (i mantenir-los)

Per a totes aquelles persones indecises que s’han plantejat canviar els seus hàbits i fer-los més saludables, Carles Jener, els anima a “decidir-se”, però remarca que és important que “ho vulguin fer per elles mateixes, per salut i no només per estètica”. A més, aconsella a “buscar professionals” perquè no sigui un objectiu “a mitjà termini”, sinó que es converteixi “en una rutina que duri molt”.

Una de les coses més importants per poder mantenir els propòsits d’any nou és crear hàbit. Com explica la nutricionista Cristina Ruiz, “Nadal és un cop l’any” i és normal que en aquestes dates l’alimentació no segueixi unes pautes, però no s’ha de deixar de gaudir perquè després “tenim molts mesos per recuperar”. És important mantenir durant la resta de l’any “una dieta equilibrada i l’exercici” i, això, ja “ha de ser suficient” per veure i mantenir els resultats.