L’odissea dels propòsits d’any nou que ningú compleix: el secret per fer-ho

Tothom es fa propòsits d’any nou a aquestes alçades de l’any, però poques persones els aconsegueixen complir. De fet, una enquesta de OnePoll mostra que el 68% de les persones reconeixen que mai han aconseguit complir amb aquests propòsits per al nou any. La majoria continua a la roda de la rutina i manté els seus costums sense fer els canvis que s’havia promès. Això genera frustració, però l’any següent el procés es repeteix i ens tornem a fer promeses que sabem que no complirem.

El professor de psicologia social a la UB i psicoterapeuta d’orientació junguiana José Vicente Pestana creu que és positiu que la gent faci prospecció i vulgui planificar canvis en el temps, així com el fet que la gent vulgui incorporar noves conductes i hàbits. Ara bé, hi ha dos factors que provoquen aquest incompliment dels propòsits. Per una banda, la fal·làcia de planificació. Consisteix en fer una previsió dictant la gestió del temps futur que col·lisiona directament amb la realitat. Per exemple, proposar-te fer moltes coses després de la feina quan en realitat tens només dues hores de temps lliure. Així, les persones que cauen en aquesta fal·làcia de planificació tenen expectatives que xoquen amb la realitat.

Per altra banda, el pensament màgic també pot conduir a aquest incompliment dels propòsits. Pestana explica que el pensament màgic consisteix en tenir expectatives que pensem que es compliran d’una forma “irracional” i sense cap ingerència nostra. És a dir, pensar que farem un canvi important sense canviar realment res de forma activa.

El perfil de persona que es deixa portar per l’una o l’altra

El psicoterapeuta assenyala que el tipus de persona i el seu jo subjectiu marquen com es pot deixar portar per una o per l’altra per incomplir els propòsits d’any nou. “Una persona més imaginativa es deixarà portar més pel pensament màgic”, explica. En canvi, un perfil de persona més racional o objectiva patirà la fal·làcia de planificació. “Es podria resumir en què una persona més introvertida es deixa portar pel pensament màgic i una extravertida per la fal·làcia, tot i que s’ha d’estudiar cas per cas”, raona.

Ara bé, malgrat que el tipus de personalitat influeix, hi ha maneres de procurar complir amb els propòsits. “Si hem arribat a tenir un hàbit poc saludable o perjudicial el canvi ha de ser petit, constant i articulat. En alguns casos ha de ser radical”, explica el psicoterapeuta. “Cal tenir clar que col·locats al mateix lloc no ens aconseguirem moure. El moviment es demostra caminant i el canvi també es demostra canviant activament”, afegeix. Apunta que això no desmereix allò positiu de plantejar-se coses, però sempre sobre la base que “només és possible canviar si al pensament li acompanya una manera de procedir diferent”.

Molta gent comença l’any nou amb cava i una bona llista de propòsits / Pixabay

Deu passos perquè els propòsits no es quedin només en una promesa

El formador Miguel Navarro, de la plataforma Productivitat Ferotge, sintetitza en deu passos la manera de complir amb els propòsits i evitar que dues de cada tres persones assegurin que mai els han complert. Són els següents: