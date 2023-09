L’estrès al qual estem sotmesos tot l’any a la feina o pel ritme frenètic de vida que portem no només ens afecta en la salut mental, amb un augment de les patologies d’aquest tipus, sinó també físicament. L’estrès ens surt per la boca, és a dir, es pot manifestar físicament amb llagues, aftes, herpes bucals, migranyes i bruxisme. Aquest reguitzell de símptomes poden aparèixer quan hi ha pics d’estrès en qualsevol època de l’any, i al setembre és molt habitual pel canvi que suposa deixar les vacances per reincorporar-se a la feina.

El psicòleg clínic i professor de la Universitat de Vic-UCC Àngel Serra assegura que, per exemple, hi ha un vincle entre l’estrès i el cansament amb els herpes orals, infeccions que causen l’aparició de butllofes i úlceres al voltant dels llavis. “Tenir un sistema immunitari compromès a conseqüència d’un estrès crònic fa que el cos sigui menys capaç de combatre les infeccions, inclòs l’herpes labial”, explica.

De fet, hi ha diverses investigacions que connecten la proteïna JNK i l’estrès: “S’ha demostrat que el corticoesteroide, una hormona natural de l’estrès, activa la via JNK i desencadena la mort de les neurones”. Això significa que l’estrès desencadena la reactivació viral, i per això apareixen símptomes físics i el cos reacciona quan ens troben en un moment dur mentalment.

Un home amb mal de cap per l’estrès / Pixabay

Fer força amb les dents mentre dormim, un altre símptoma

Un altre símptoma que es pot presentar quan estem sotmesos a estrès o a canvis emocionals és el bruxisme, una activitat muscular consistent en fer força amb les dents involuntàriament i empentar la mandíbula. “Les reaccions d’estrès dolentes, excessives o perllongades poden superar la capacitat adaptativa natural de l’organisme i afectar permanentment les respostes a l’estrès”, explica l’expert. Així, l’impacte de l’estrès al cos és determinat per les característiques d’aquest estrès i “pot desencadenar canvis en diverses funcions de l’organisme, incloent-hi repercussions en l’aparell digestiu”.

El vicepresident del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Toni Gómez, apunta que un dels símptomes principals de l’estrès és precisament el bruxisme. “En la pandèmia van augmentar un 20% els casos de bruxisme amb les conseqüències que això comporta, com que es trenquin les dents o problemes de mandíbula”, exemplifica el doctor.

Al bruxisme s’hi suma la sequedat bucal provocada per una menor fabricació de saliva. Això és perillós perquè una boca seca és més propensa a patir infeccions bacterianes i fongs. “En situacions d’estrès hi ha un augment de casos de malalties bucals, perquè la saliva és un element protector i el cos en produeix menys”, explica Gómez. L’estrès també fa que el cos produeixi més cortisol, i això estimula la inflamació de les genives i provoca brots de periodontitis i l’aparició d’aftes i llagues.

Descuidar la salut bucal per l’estrès del dia a dia, una idea perillosa

Tots aquests símptomes s’inicien per situacions d’estrès que poden ser col·lectives, és a dir generades, per exemple, pel malestar postvacacional, o personals. “En aquestes èpoques estem més predisposats a patir aquest tipus de patologies, perquè a més l’estrès provoca canvis de comportament com descuidar l’alimentació, ingerir més sucre, deixar de banda la higiene bucodental i fumar més per combatre l’ansietat. Tot això agreuja els símptomes”, explica.

Per això insisteix en la importància d’anar a revisions bucals periòdiques per controlar la hidratació, la salut de les genives i per fer neteges, que prevenen fins i tot un 70% de les patologies bucals.

Rentar-se les dents tres cops al dia és la principal recomanació dels experts / Pixabay

Vacances amb més estrès que en la vida quotidiana

Per a la majoria, les vacances són una època lliure de l’estrès del dia a dia. Serveixen per desconnectar, relaxar-se i carregar les piles. Però no tothom les viu així. Hi ha persones que experimenten estrès en organitzar els viatges, durant el transport, escollint l’allotjament i fins i tot adaptant-se a un entorn nou. “Les vacances suposen un canvi, sortir de la zona de confort, i per algunes persones això és un suplici estressant”, assenyala l’expert.

Així, la planificació i logística, les altes expectatives que no es poden complir, viatjar amb infants o mascotes, l’estrès financer, el canvi de rutina i l’estrès per desconnexió digital sobretot si un se sent imprescindible fan que les vacances sovint provoquin aquests símptomes físics. Serra recomana fer “vacances de les vacances” si aquest període provoca ansietat i estrès i el cos intenta comunicar-ho amb símptomes que es manifesten físicament.