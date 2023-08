Bellvitge implanta un protocol per reduir la mortalitat per ruptures aòrtiques

El temps és vida, sobretot en els casos de ruptura aòrtica. Per això, amb l’objectiu de reduir el temps de resposta l’Hospital de Bellvitge ha implantat el protocol ‘codi aorta’. Aquesta patologia, tot i que no és gaire freqüent, és una gran emergència quirúrgica que es podrà abordar gràcies al treball conjunt dels professionals d’anestesiologia, angiologia, emergències i infermeria. Es tracta d’una patologia que requereix una resposta molt ràpida, donat que la seva mortalitat frega el 100% si no es tracta en els primers compassos.

L’aorta és l’artèria més llarga del cos i transporta sang oxigenada a totes les parts sortint des del ventricle esquerre del cor. A vegades, la ruptura aòrtica es produeix per un aneurisma, una patologia asimptomàtica que dilata les parets de l’artèria fins que es trenca. És llavors quan és crucial reaccionar ràpidament, objectiu pel qual l’hospital ha incorporat aquest nou codi aorta. Quan aquesta artèria es trenca, el pacient perd un 30% del volum sanguini, i si no es tracta amb urgència el pacient es pot dessagnar.

La ruptura de l’aorta és la desena causa de mort en homes majors de 65 anys. Segons les dades, 25 persones la patiran en l’àrea a la qual dona servei l’Hospital de Bellvitge. Això significa que el nou protocol podria salvar la vida d’aquestes persones gràcies a la millora de la identificació i el ràpid tractament quirúrgic. En el codi aorta es descriuen punt per punt les accions que s’han d’aplicar pas a pas per garantir la supervivència i la millor qualitat de vida possible al pacient.

El codi aorta s’estén pel territori

Els responsables de l’Hospital de Bellvitge asseguren que és crucial sensibilitzar el conjunt de professionals que remeten pacients amb aquesta patologia a l’hospital per tal de garantir el diagnòstic precoç i la resposta ràpida. Amb aquest objectiu, durant l’any passat es van fer diverses sessions divulgatives a l’Hospital de Viladecans, l’Hospital de Martorell, la Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i l’Hospital de Sant Boi.

A més, durant el mes de juny d’aquest any s’ha format a 80 professionals per garantir la correcta aplicació d’aquest nou protocol. “Iniciatives com el Codi Aorta i el seu coneixement en l’àmbit territorial han d’optimitzar les actuacions front aquesta patologia temps-dependent i millorar encara més els resultats”, esperen els professionals de l’hospital.