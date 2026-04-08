Els menors de setze anys deixaran aviat de tenir accés a les xarxes socials. La prohibició impulsada pel govern espanyol s’aprovarà el pròxim mes de maig com a part del projecte de llei orgànica de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La iniciativa rebrà finalment la llum verda en segona volta, tal com ha confirmat aquest dimecres el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños.
Més enllà de prohibir aquest accés dels menors de setze anys a les xarxes, la normativa també impedirà l’ús de la intel·ligència artificial per recrear amb finalitats publicitàries o comercials la veu o la imatge de persones sense autorització, i protegirà les víctimes de delictes perquè els autors no es puguin lucrar a través de sèries o pòdcasts de ‘true crime’. Cal recordar que la llei forma part del paquet de cinc mesures que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar el 3 de febrer per protegir els menors del “salvatge oest digital”. La iniciativa obligarà les plataformes digitals a implementar “sistemes efectius de verificació de l’edat” i a frenar “els abusos” per garantir “un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals”.
Una picabaralla amb rèplica emulant al Quixot
La proposta impulsada des de l’executiu encapçalat per Sánchez va generar una picabaralla política i mediàtica entre el govern espanyol i grans empresaris tecnològics. Després de l’anunci de mesures per regular plataformes d’aquest tipus per a menors de setze anys, gegants com Telegram i X van criticar obertament aquest tipus de regulacions, alertant que poden limitar la llibertat d’expressió i el funcionament de les plataformes.
Per respondre als atacs contundents de magnats internacionals com Elon Musk (X) o Pavel Durov (Telegram), on se l’acusava de voler coartar la llibertat d’expressió, a més de titllar-lo de “brut”, “tirà” i “traïdor a la gent d’Espanya”; el president espanyol va recórrer a una cita d’El Quixot parafrasejada. “Deixa que els tecnooligarques bordin, Sancho, és senyal que cavalquem“, va dir a través de les xarxes Sánchez.
Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026