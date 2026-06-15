El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha anunciat aquest dilluns una mesura pionera i contundent que canviarà el panorama digital al país britànic: la prohibició total de l’accés a les principals xarxes socials per als menors de 16 anys. El cap de govern ha descrit la iniciativa com un “canvi real per als nostres fills i el nostre futur”, en un intent de frenar l’impacte que aquestes plataformes tenen en la salut mental de la joventut.
Durant una roda de premsa a Downing Street, Starmer s’ha mostrat ferm en la decisió, tot argumentant que el seu executiu no està disposat a posar en risc el benestar de la infància. “Les xarxes socials estan fent infeliços els nens, faciliten que els assetjadors els vexem i abusin d’ells, i fins i tot poden estar danyant greument la seva salut mental”, ha declarat el líder de l’executiu.
BREAKING: Prime Minister Sir Keir Starmer has announced a social media ban for under-16s.— Sky News (@SkyNews) June 15, 2026
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La mesura no es limitarà únicament a les plataformes socials tradicionals com Instagram, TikTok o X (abans Twitter). El pla del govern laborista preveu estendre restriccions severes a altres tipus d’aplicacions digitals que quedaven inicialment fora d’aquest barem, com ara els jocs en línia. En aquestes apps de videojocs es prohibirà, de manera estricta, la funció que permet als menors xatejar i interactuar amb persones desconegudes.
L’exemple d’Austràlia
El debat sobre com protegir la infància a la xarxa ha anat guanyant pes en l’agenda política britànica durant els últims mesos. A principis d’any, el Regne Unit ja va començar a avaluar seriosament aquesta possibilitat seguint els passos d’Austràlia, un dels països pioners a plantejar una legislació d’aquesta índole per controlar la veda digital dels adolescents. Durant aquest temps, s’han efectuat estudis mèdics i s’han impulsat programes pilot amb centenars de joves per analitzar com repercutia la desconnexió o la restricció en el seu dia a dia i en el rendiment escolar.
Finalment, les conclusions de la consulta pública batejada com “Growing up in the online world” (‘Créixer al món digital’) han estat determinats per a l’executiu. Segons dades facilitades pel govern i recollides pel rotatiu The Guardian, nou de cada deu pares van donar suport a la idea de fixar un llindar rígid de 16 anys per poder fer ús de les aplicacions socials. A la presentació d’aquesta mesura hi han assistit diversos activistes, organitzacions de protecció de la infància i famílies que han patit tragèdies personals directament vinculades a l’assetjament a la xarxa i els continguts nocius. Starmer els ha agraït personalment la seva lluita constant, que ha estat el motor social d’aquesta iniciativa legislativa.
En la línia de l’enduriment de les restriccions pels menors a les xarxes, el ministre de Transformació Digital, Óscar López, en declaracions a la premsa abans del Consell Europeu de Telecomunicacions de la setmana passada, va insistir que és necessària una majoria d’edat digital a escala europea i va recordar que tant Espanya com França “han fet els deures” en aquest sentit. Una llei espanyola que, cal recordar, forma part del paquet de cinc mesures que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar el 3 de febrer per protegir els menors del “salvatge oest digital”.
Un repte tècnic i legal sense precedents
Malgrat l’aval de les famílies, el primer ministre ha admès que la implantació de la restricció serà un camí extremadament complex. “No és una decisió que hagi pres a la lleugera, i no vull presentar-la com si fos de franc, ja que és evident que les xarxes també han aportat beneficis als joves”, ha confessat Starmer. “Però governar implica triar, i per mi és clar que la prohibició total és l’opció correcta”.
L’executiu britànic reconeix que s’enfronta a un autèntic desafiament logístic. Legislar, regular i, sobretot, obligar les grans multinacionals tecnològiques a verificar de forma efectiva l’edat real dels usuaris sense vulnerar la privacitat serà una tasca àrdua. Amb tot, el Regne Unit es proposa ara, al costat d’Austràlia, com un dels països amb la legislació digital més restrictiva i proteccionista del món per a les noves generacions.