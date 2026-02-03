El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat en un discurs al World Government Summit de Dubai aquest dimarts al matí, i recollides per l’ACN, que l’executiu espanyol impulsarà un paquet de cinc mesures legislatives i regulatòries per restringir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Sánchez ha assenyalat que aquest paquet de mesures forma part d’un projecte que busca “protegir els menors i reforçar el control de les xarxes socials” i obligar les plataformes digitals a disposar de “sistemes efectius de verificació de l’edat” i poder aconseguir “un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals”.
Sánchez busca així seguir les petjades de França, Austràlia i el Regne Unit, països pioners en la restricció per als menors de 16 anys. El president espanyol ha alertat que les xarxes socials “s’han convertit en un estat fallit, un lloc on s’ignoren les lleis i es toleren els delictes, on la desinformació val més que la veritat i la meitat dels usuaris pateixen delictes d’odi”. Un entorn el qual ha definit com “un estat fallit on els algoritmes distorsionen el debat públic i on es venen les nostres dades”. “Si volem protegir els usuaris, només podem fer una cosa: recuperar el control i assegurar que aquestes plataformes compleixen les normes com tota la resta”, ha sentenciat Sánchez des de Dubai.
Les mesures que vol impulsar el president espanyol
Per poder exercir aquest control sobre les xarxes Sánchez vol que els directius de les plataformes digitals siguin legalment responsables de les infraccions produïdes dins la seva plataforma si no el retiren. A més, Sánchez planteja tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes i l’amplificació de contingut il·legal.
La persecució legal contra els gegants tecnològics de Sánchez busca una “tolerància zero” sobre la coerció i planteja actuar junt amb la fiscalia per poder investigar possibles infraccions comeses per Grok -la IA de Twitter-, TikTok i Instagram. En paral·lel es crearà un sistema de rastreig, quantificació i traçabilitat per poder generar una “petjada d’odi i polarització” i “posar en evidència la permissivitat de les plataformes digitals que alimenten aquest tipus de contingut”. A més, Espanya s’unirà amb cinc països europeus per crear la Coalició dels Disposats Digitals i poder establir una legislació més estricta i ràpida del contingut de les plataformes digitals.