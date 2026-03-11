El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha redoblat l’aposta per posar límits a les xarxes socials i ha anunciat la creació d’una eina que mesurarà de forma sistemàtica la presència dels discursos d’odi presents a les xarxes socials. El govern espanyol ha batejat aquest nou sistema com a HODIO (Huella del Odio y la Polarización), un sistema que estarà subjecte a la direcció de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. Segons ha assegurat el president espanyol, en declaracions recollides per l’ACN, “l’objectiu és treure l’odi de l’ombra, fer-lo visible, exigir responsabilitats i fer que la vergonya canviï de bàndol”.
La creació d’aquest nou sistema forma part de les mesures avançades el passat 3 de febrer quan Sánchez va anunciar que prohibiria l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. Sánchez assenyala que HODIO permetrà mesurar “de manera sistemàtica la presència, l’evolució, l’amplificació i l’impacte” que tenen els discursos d’odi a les xares socials de l’Estat espanyol. De fet, Sánchez ha volgut comparar l’impacte dels discursos d’odi amb l’impacte ambiental de les activitats empresarial, i ha assenyalat que el govern espanyol vol “començar també a parlar de la petjada de l’odi per impedir l’impacte social i democràtic que aquests discursos estan generant en la convivència”.
Uns resultats que es faran públics
El president del govern espanyol ha assegurat que els resultats de les anàlisis que faci aquest nou sistema es faran públics i permetrà poder actuar contra les plataformes que difonen o ajuden a amplificar aquest tipus de discursos d’odi. “Quan alguna cosa es mesura deixa de ser invisible” ha destacat un Sánchez qui ha assegurat que la implementació del sistema permetrà “exigir responsabilitats”.
De fet, Sánchez ha destacat que aquestes mesures permetran que l’executiu espanyol pugui demanar responsabilitats legals als responsables legals de les plataformes que promoguin aquest tipus de discursos i que no retirin els continguts il·lícits quan se’ls demani. El president espanyol ha assenyalat que la Moncloa vol instaurar el delicte “d’amplificació algorítmica” perquè les plataformes digitals que dissenyen algoritmes que propaguen missatges d’odi assumeixin la seva responsabilitat”. El cap de l’executiu espanyol ha assegurat que el model econòmic proposat per les grans empreses tecnològiques “han volgut durant massa temps maximitzar beneficis i minimitzar responsabilitats” i ha llençat una advertència contra els propietaris i els directors d’aquestes empreses: “aquest temps s’ha acabat”.