El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha redoblado la apuesta para poner límites a las redes sociales y ha anunciado la creación de una herramienta que medirá de forma sistemática la presencia de los discursos de odio presentes en las redes sociales. El gobierno español ha bautizado este nuevo sistema como HODIO (Huella del Odio y la Polarización), un sistema que estará sujeto a la dirección del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Según ha asegurado el presidente español, en declaraciones recogidas por la ACN, «el objetivo es sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades y hacer que la vergüenza cambie de bando».

La creación de este nuevo sistema forma parte de las medidas avanzadas el pasado 3 de febrero cuando Sánchez anunció que prohibiría el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Sánchez señala que HODIO permitirá medir “de manera sistemática la presencia, la evolución, la amplificación y el impacto” que tienen los discursos de odio en las redes sociales del Estado español. De hecho, Sánchez ha querido comparar el impacto de los discursos de odio con el impacto ambiental de las actividades empresariales, y ha señalado que el gobierno español quiere «comenzar también a hablar de la huella del odio para impedir el impacto social y democrático que estos discursos están generando en la convivencia».

Unos resultados que se harán públicos

El presidente del gobierno español ha asegurado que los resultados de los análisis que realice este nuevo sistema se harán públicos y permitirá poder actuar contra las plataformas que difunden o ayudan a amplificar este tipo de discursos de odio. “Cuando algo se mide deja de ser invisible” ha destacado un Sánchez quien ha asegurado que la implementación del sistema permitirá «exigir responsabilidades».

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida | Congreso de los Diputados

De hecho, Sánchez ha destacado que estas medidas permitirán que el ejecutivo español pueda demandar responsabilidades legales a los responsables legales de las plataformas que promuevan este tipo de discursos y que no retiren los contenidos ilícitos cuando se les pida. El presidente español ha señalado que la Moncloa quiere instaurar el delito “de amplificación algorítmica” para que las plataformas digitales que diseñan algoritmos que propagan mensajes de odio asuman su responsabilidad”. El jefe del ejecutivo español ha asegurado que el modelo económico propuesto por las grandes empresas tecnológicas “han querido durante demasiado tiempo maximizar beneficios y minimizar responsabilidades” y ha lanzado una advertencia contra los propietarios y los directores de estas empresas: “ese tiempo se ha acabado”.