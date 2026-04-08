Los menores de dieciséis años dejarán pronto de tener acceso a las redes sociales. La prohibición impulsada por el gobierno español se aprobará el próximo mes de mayo como parte del proyecto de ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La iniciativa recibirá finalmente la luz verde en segunda vuelta, tal como ha confirmado este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Más allá de prohibir este acceso de los menores de dieciséis años a las redes, la normativa también impedirá el uso de la inteligencia artificial para recrear con fines publicitarios o comerciales la voz o la imagen de personas sin autorización, y protegerá a las víctimas de delitos para que los autores no puedan lucrarse a través de series o pódcast de ‘true crime’. Cabe recordar que la ley forma parte del paquete de cinco medidas que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el 3 de febrero para proteger a los menores del «salvaje oeste digital». La iniciativa obligará a las plataformas digitales a implementar «sistemas efectivos de verificación de la edad» y a frenar «los abusos» para garantizar «un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales».

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida, hace unas semanas | Congreso de los Diputados

Una disputa con réplica emulando al Quijote

La propuesta impulsada desde el ejecutivo encabezado por Sánchez generó una disputa política y mediática entre el gobierno español y grandes empresarios tecnológicos. Tras el anuncio de medidas para regular plataformas de este tipo para menores de dieciséis años, gigantes como Telegram y X criticaron abiertamente este tipo de regulaciones, alertando que pueden limitar la libertad de expresión y el funcionamiento de las plataformas.

Elon Musk completó la compra de Twitter pagando hasta 44.000 millones de euros, en una imagen de archivo | Europa Press (EP)

Para responder a los ataques contundentes de magnates internacionales como Elon Musk (X) o Pavel Durov (Telegram), donde se le acusaba de querer coartar la libertad de expresión, además de tacharlo de «bruto», «tirano» y «traidor a la gente de España»; el presidente español recurrió a una cita de El Quijote parafraseada. «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos«, dijo a través de las redes Sánchez.