El debat sobre les conseqüències que té l’ús de les xarxes socials en els adolescents s’ha estès entre la societat fins al punt que alguns governs i companyies comencen a moure fitxa. Educació va prohibir el mòbil a l’aula el curs passat, un precedent d’altres iniciatives encara més dràstiques, com la prohibició total de xarxes socials als menors de 16 anys que vol impulsar l’Estat espanyol. L’empresa Meta, gestora de Facebook o WhatsApp, entre altres, ha fet un pas més en aquesta línia i ha anunciat que està implementant un model de comptes de WhatsApp per a preadolescents “administrats per un pare mare o tutor”. Aquest compte, que arribarà “els pròxims mesos”, tindrà nous controls “per limitar-ne l’experiència” a missatges i trucades.
Com s’activarà, aquests nous comptes controlats pels pares? Segons el comunicat que ha publicat l’empresa, els tutors hauran de col·locar els dos mòbils –el seu i el del seu fill– un al costat de l’altre per vincular els seus comptes. Aquest pas permetrà els més grans controlar amb qui pot comunicar-se el seu fill i a quins grups pot unir-se. Aquesta modalitat també permetrà a les famílies portar el control de quins missatges rep el fill de persones desconegudes. En tot cas, WhatsApp matisa que els missatges continuen xifrats d’extrem a extrem. És a dir, les famílies podran saber amb qui parla, però no de què parla. Tampoc WhatsApp. Tot plegat es podrà controlar a través d’un número PIN i només els pares i mares que activin aquests comptes podran accedir als controls i reajustar les necessitats i els permisos.
WhatsApp anuncia aquest pas com una mesura extra per fomentar la comunicació entre familiars. En el comunicat, l’empresa celebra que aquesta xarxa “ja és una part important de la vida familiar: ja sigui per compartir novetats importants amb familiars, parlar dels plans per a després de l’escola o simplement per fer-los saber als teus éssers estimats que ets a casa i fora de perill”. “A mesura que implementem gradualment els comptes administrats per un pare, mare o tutor, esperem oferir la manera més segura i privada perquè les famílies es comuniquin”, ha detallat la companyia.
Debat sobre l’ús de les xarxes socials
Meta, que també gestiona Instagram, va explicar fa uns mesos que mirarà la forma d’avisar les famílies dels adolescents que busquin contingut relacionat amb el suïcidi. Aquest recurs es posarà a prova en altres països. Aquestes mesures arriben enmig del debat sobre l’ús que fan els més joves de les xarxes. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà l’ús d’aquestes xarxes als menors de 16 anys, si bé el Pedro Sánchez no ha avançat gaire més detall que el titular. Queda per veure quin efecte pot tenir aquest anunci en l’ús d’eines habituals com el WhatsApp, molt estès entre els adolescents.