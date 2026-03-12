El debate sobre las consecuencias que tiene el uso de las redes sociales en los adolescentes se ha extendido entre la sociedad hasta el punto de que algunos gobiernos y compañías comienzan a tomar medidas. Educación prohibió el móvil en el aula el curso pasado, un precedente de otras iniciativas aún más drásticas, como la prohibición total de redes sociales a los menores de 16 años que quiere impulsar el Estado español. La empresa Meta, gestora de Facebook o WhatsApp, entre otros, ha dado un paso más en esta línea y ha anunciado que está implementando un modelo de cuentas de WhatsApp para preadolescentes “administradas por un padre, madre o tutor”. Esta cuenta, que llegará “en los próximos meses”, tendrá nuevos controles “para limitar la experiencia” a mensajes y llamadas.

¿Cómo se activarán estas nuevas cuentas controladas por los padres? Según el comunicado que ha publicado la empresa, los tutores deberán colocar ambos móviles –el suyo y el de su hijo– uno al lado del otro para vincular sus cuentas. Este paso permitirá a los mayores controlar con quién puede comunicarse su hijo y a qué grupos puede unirse. Esta modalidad también permitirá a las familias llevar el control de qué mensajes recibe el hijo de personas desconocidas. En todo caso, WhatsApp matiza que los mensajes continúan cifrados de extremo a extremo. Es decir, las familias podrán saber con quién habla, pero no de qué habla. Tampoco WhatsApp. Todo esto se podrá controlar a través de un número PIN y solo los padres y madres que activen estas cuentas podrán acceder a los controles y reajustar las necesidades y permisos.

Imagen de personas mirando el teléfono móvil / Europa Press

WhatsApp anuncia este paso como una medida extra para fomentar la comunicación entre familiares. En el comunicado, la empresa celebra que esta red “ya es una parte importante de la vida familiar: ya sea para compartir novedades importantes con familiares, hablar de los planes para después de la escuela o simplemente para hacerles saber a tus seres queridos que estás en casa y fuera de peligro”. “A medida que implementamos gradualmente las cuentas administradas por un padre, madre o tutor, esperamos ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen”, ha detallado la compañía.

Debate sobre el uso de las redes sociales

Meta, que también gestiona Instagram, explicó hace unos meses que buscará la forma de avisar a las familias de los adolescentes que busquen contenido relacionado con el suicidio. Este recurso se pondrá a prueba en otros países. Estas medidas llegan en medio del debate sobre el uso que hacen los más jóvenes de las redes. El gobierno español ha anunciado que prohibirá el uso de estas redes a los menores de 16 años, aunque Pedro Sánchez no ha avanzado mucho más detalle que el titular. Queda por ver qué efecto puede tener este anuncio en el uso de herramientas habituales como el WhatsApp, muy extendido entre los adolescentes.