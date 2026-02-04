Sánchez s’encomana al Quixot davant les crítiques de Telegram i X

“Deixa que els tecnooligarques bordin, Sancho, és senyal que cavalquem“. Aquesta ha estat la rèplica que ha donat Pedro Sánchez davant les crítiques de gegants tecnològics com Telegram i X després de l’anunci de mesures per regular plataformes d’aquest tipus per a menors de setze anys. El president del govern espanyol ha parafrasejat aquesta cita d’El Quixot per respondre a les acusacions que aquest dimarts va fer Elon Musk, propietari d’X, i aquest dimecres ha expressat Pavel Durov, propietari de Telegram, on se l’acusava de voler coartar la llibertat d’expressió, a més de titllar-lo de “brut”, “tirà” i “traïdor a la gent d’Espanya”.
Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026
També s’ha pronunciat sobre els atacs de Musk i Durov la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en una publicació a la xarxa social Bluesky ha lamentat que milers d’usuaris de Telegram hagin rebut aquesta mateixa tarda un “missatge no autoritzat” de Durov, dient que govern “amenaça les llibertats”. “No ens tombaran. Trencarem els monopolis digitals i tornarem la tecnologia a la gent treballadora. El poder és de la gent, no d’ells”, ha dit. A banda d’aquests pronunciaments, des de la Moncloa acusen Durov d’haver utilitzat el “control sense restriccions” que té d’aquesta xarxa social per “enviar un missatge massiu a tots els usuaris d’Espanya en què aboca diverses mentides i atacs il·legítims” contra l’executiu.
L’executiu espanyol considera que el missatge que tots els usuaris de l’Estat registrats a Telegram han rebut aquesta tarda “demostra per ell mateix la necessitat urgent de regular les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria mòbil”. “Els espanyols no podem viure en un món en què tecno-oligarques estrangers poden inundar els nostres telèfons de propaganda al seu antull perquè el govern ha anunciat mesures per protegir els menors i fer-los complir la llei”, han indicat.
Afirmacions desmentides punt per punt
En un comunicat difós als mitjans, la Moncloa desmenteix que la prohibició d’accés a les xarxes a menors de 16 anys “estableixi un precedent per rastrejar la identitat de cada usuari, erosionant l’anonimat i obrint portes a la recopilació massiva de dades”. També nega que obligar els directius de les xarxes a retirar continguts impliqui eliminar informació controvertida. En aquest sentit, recorda que el reglament de serveis digitals de la UE “ja obliga les xarxes socials a impedir la difusió de continguts il·lícits”.
“Cap tribunal europeu ha considerat que això vulneri la llibertat d’expressió”, afegeix l’executiu espanyol. En aquest sentit, també desmenteixen que la creació del delicte d’amplificació algorítmica comporti que els governs dictin els continguts o que la creació de l’empremta de l’odi i la polarització pugui ser una eina per suprimir l’oposició.