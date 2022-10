Recta final per triar els nous comissaris de Mossos d’Esquadra

El cos de Mossos d’Esquadra és a punt de tenir sis comissaris més a les seves files. Aquest dijous, el director general de la Policia, Pere Ferrer, tindrà a la taula del despatx l’informe de l’Òrgan Assessor, és a dir, el Tribunal, que ha avaluat els 34 aspirants. De fet, dimarts a la tarda van acabar les darreres entrevistes personals, el punt clau per a la tria. El tribunal format pel comissari en cap del cos Josep Maria Estela, el comissari David Boneta, la cap dels serveis Esperança Cardiel i una psicòloga ha de presentar avui un informe amb els sis noms que proposen. Una llista fonamental que ha de ser una de les eines per a la reestructuració del cos que el binomi Estela i el comissari Eduard Sallent van presentar el passat mes de juny a Solsona, tot i les discrepàncies entre ells que han sortit a la llum les darreres setmanes.

Tot i que hi ha hagut sospites de tupinada que han obligat a aturar les proves per a inspector i intendent, la de comissaris ha prosseguit amb certa normalitat. El procés de selecció pel major rang del cos de la policia catalana té una part indispensable, l’entrevista. Una prova, no gaire especificada en les bases de la convocatòria, que està “orientada a avaluar l’adequació de les característiques dels participants en relació amb les funcions de la categoria de comissari”. Segons ha pogut saber El Món, el tribunal esperonava a què els aspirants expliquessin el seu projecte del cos, la seva descripció de la situació actual dels Mossos o quina és la seva idea de digitalització de l’entitat. Sobretot, la prova estava destinada a constatar si les idees dels aspirants coincideixen amb l’actual projecte de futur de la policia autonòmica.

El tribunal assenyala, Pere Ferrer proposa i Garcia de la Calle nomena

Com anècdota de tot plegat, els comissaris Estela i Boneta que es trobaven dimarts a la festa patronal de la Guàrdia Civil, no van poder estar-s’hi gaire a l’aperitiu tradicional que ofereix l’institut armat, perquè a les quatre reprenien el torn final d’entrevistes. De fet, havien d’enllestir la mateixa tarda la tanda per poder presentar aquest dijous, o divendres a tot estirar, el seu informe proposta de candidats. Amb l’informe de l’òrgan assessor, Ferrer tindrà la darrera paraula que haurà de ser signada per la flamant nova secretària general d’Interior, Tamara García de la Calle, qui precisament, fins ara dirigia, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on els elegits faran el curs definitiu per obtenir la categoria. .

Abans de l’entrevista, però, els 34 aspirants havien de fer una prova de coneixement de català i presentar un informe on es tenia present l’experiència professional, la capacitat i l’adequació de les persones participants, segons “criteris de desenvolupament de les funcions encomanades, reciclatge professional, aportacions professionals al treball desenvolupat i altres aspectes curriculars a considerar”. De fet, aquests “altres aspectes” és una mena de calaix de sastre on s’hi encabeixen tota mena de paràmetres subjectius i de certa arbitrarietat que poden aportar valor afegit als aspirants. Un cop superat aquest tràngol s’ha de passar per l’entrevista. Una prova de foc, davant Estela, Boneta, Cardiel i una psicòloga que ha de servir per escatir les intencions i objectius de l’aspirant com a comissari. Tècnicament, és una “entrevista orientada a avaluar l’adequació de les característiques de les persones participants en relació amb les funcions de la categoria de comissari”.

Fins a sis mesos de procés selectiu

Ara és el director general de la Policia, qui li pertoca emetre un nou informe en el termini de quinze dies hàbils, a comptar de la data de finalització del curs d’adequació. En aquest document ha de relacionar les persones partipants triades i perquè se les considera més “idònies” per ocupar les places ofertes, i proposarà la resolució de la convocatòria a la secretàri general del Departament d’Interior, Tamara Garcia de la Calle, que en un termini no superior a sis mesos des de la data de tancament de les sol·licituds, és a dir, al gener, haurà de fer el nomenament. Els nous comissaris són elements fonamentals per canviar i rellevar comissaris que o bé es jubilen o bé passen a la privada, com Xavier Porcuna, i el retorn d’històrics com Ferran Lopez.

