Cinc persones han estat detingudes a Mollerussa pel matrimoni forçat d’una menor de 14 anys a canvi de 5.000 euros i 5 ampolles de whisky. Els atribueixen els delictes de tràfic d’éssers humans, matrimoni forçat i mendicitat infantil.
La menor va desaparèixer el passat mes de gener a Corella, a Navarra, i els Mossos d’Esquadra la van localitzar a principis d’octubre pidolant en un supermercat a les Borges Blanques.
La Policia Local de Corella va rebre informació que apuntava que una parella de la comunitat romaní havia venut una filla per casar-la amb un home. Des del cos policial es va contactar amb la Guàrdia Civil el 3 d’octubre per localitzar la menor i posar-la sota protecció. Aquest mateix dia els Mossos van rebre un avís per la presència d’una menor demanant almoina. La denúncia als Serveis Socials va resultar essencial per identificar els implicats i localitzar la menor.
Un perfil a les xarxes amb fotografies del casament
Des del cos policial van traslladar la menor a comissaria per identificar-la. Poc després es va presentar una parella que es va identificar verbalment com a tiets de la nena. A través de les investigacions policials van localitzar un perfil a les xarxes socials de les persones implicades on hi havia fotografies del casament de la menor amb un home i amb la parella que s’havien presentat com a tiets de la nena, que van resultar ser els pares del nuvi.
En posar-se en contacte amb la Guàrdia Civil de Corella es va confirmar que els pares havien venut la seva filla menor d’edat per 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i alguns aliments bàsics, perquè es casés amb el fill major d’edat de la parella resident de Mollerussa.
Els cinc arrestats són els pares de la menor de 14 anys -un home i una dona de 35 anys- i els “compradors” de la nena, que són el noi -de 21 anys- que s’hauria casat amb la menor i els pares del jove -de 40 i 42 anys-.
La menor ha quedat sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència. Pel que fa als tres arrestats a Mollerussa, han estat posats a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Lleida; mentre els pares de la menor han estat posats a disposició del Jutjat de Guàrdia de Tudela, a Navarra.