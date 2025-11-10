Nou gir de guió en el polèmic cas de la nena de 14 anys venuda a Mollerussa per casar-la amb un noi de 21 anys. El jutjat de Tudela (Navarra) va arxivar la causa divendres passat tot i que els mateixos pares havien confessat obertament haver-la venut a canvi de 5.000 euros i cinc ampolles de whisky. Segons avança el diari Segre, primer va ser el pare qui, el passat 20 d’agost, va explicar a la Policia Local de Corella, localitat navarresa on resideix, que havia venut la nena. Hores després la mare va confirmar el relat del pare i va assegurar que la menor era a França. De fet, ambdues declaracions consten a la causa.
Tot i això, el jutge va donar per bones les explicacions de la nena, que va dir al jutjat que ningú l’havia forçat a casar-se ni a pidolar pels carrers de les Borges Blanques, on va ser localitzada pels Mossos d’Esquadra. Els cinc detinguts pel cas –els pares de la menor, el nou amb qui s’hauria casat i els seus pares– han quedat en llibertat. La nena, que havia quedat sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), hauria tornat amb la seva família i el jutjat navarrès no ha imposat cap mesura de protecció per a la menor.
El jutjat de Lleida s’inhibeix en favor del de Navarra
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat durant el cap de setmana que el jutjat de guàrdia de Lleida va rebre el passat 8 d’octubre els tres detinguts a Mollerussa pels presumptes delictes de tràfic d’éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat i mendicitat de menors. Durant la declaració dels detinguts, el jutjat de Lleida va tenir coneixement que el jutjat de Tudela ja tenia una causa oberta i es va inhibir perquè la tramitació del cas continués a Navarra.
La nena va desaparèixer el gener passar i els Mossos la van localitzar a principis d’octubre pidolant en un supermercat de les Borges Blanques. Segons la Guàrdia Civil, la nena no estava escolaritzada i va ser obligada a exercir la mendicitat.