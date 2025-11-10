Nuevo giro de guion en el polémico caso de la niña de 14 años vendida en Mollerussa para casarla con un joven de 21 años. El juzgado de Tudela (Navarra) archivó el caso el pasado viernes a pesar de que los propios padres habían confesado abiertamente haberla vendido a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky. Según informa el diario Segre, primero fue el padre quien, el pasado 20 de agosto, explicó a la Policía Local de Corella, localidad navarra donde reside, que había vendido a la niña. Horas después la madre confirmó el relato del padre y aseguró que la menor estaba en Francia. De hecho, ambas declaraciones constan en el caso.

Aun así, el juez dio por buenas las explicaciones de la niña, que dijo al juzgado que nadie la había forzado a casarse ni a mendigar por las calles de Borges Blanques, donde fue localizada por los Mossos d’Esquadra. Los cinco detenidos por el caso –los padres de la menor, el joven con quien se habría casado y sus padres– han quedado en libertad. La niña, que había quedado bajo la protección de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), habría vuelto con su familia y el juzgado navarro no ha impuesto ninguna medida de protección para la menor.

El juzgado de Lleida se inhibe en favor del de Navarra

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado durante el fin de semana que el juzgado de guardia de Lleida recibió el pasado 8 de octubre a los tres detenidos en Mollerussa por los presuntos delitos de tráfico de seres humanos con finalidad de matrimonio forzado y mendicidad de menores. Durante la declaración de los detenidos, el juzgado de Lleida tuvo conocimiento de que el juzgado de Tudela ya tenía una causa abierta y se inhibió para que la tramitación del caso continuara en Navarra.

La niña desapareció en enero pasado y los Mossos la localizaron a principios de octubre mendigando en un supermercado de Borges Blanques. Según la Guardia Civil, la niña no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad.