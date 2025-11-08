Cinco personas han sido detenidas en Mollerussa por el matrimonio forzado de una menor de 14 años a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky. Se les atribuyen los delitos de tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil.

La menor desapareció el pasado mes de enero en Corella, en Navarra, y los Mossos d’Esquadra la localizaron a principios de octubre pidiendo limosna en un supermercado en les Borges Blanques.

La Policía Local de Corella recibió información que apuntaba que una pareja de la comunidad romaní había vendido una hija para casarla con un hombre. Desde el cuerpo policial se contactó con la Guardia Civil el 3 de octubre para localizar a la menor y ponerla bajo protección. Ese mismo día los Mossos recibieron un aviso por la presencia de una menor pidiendo limosna. La denuncia a los Servicios Sociales resultó esencial para identificar a los implicados y localizar a la menor.

Un perfil en redes con fotografías de la boda

Desde el cuerpo policial trasladaron a la menor a comisaría para identificarla. Poco después se presentó una pareja que se identificó verbalmente como tíos de la niña. A través de las investigaciones policiales localizaron un perfil en las redes sociales de las personas implicadas donde había fotografías de la boda de la menor con un hombre y con la pareja que se había presentado como tíos de la niña, que resultaron ser los padres del novio.

Imagen de archivo de las luces de un coche de los Mossos d’Esquadra / Blanca Blay (ACN)

Al ponerse en contacto con la Guardia Civil de Corella se confirmó que los padres habían vendido a su hija menor de edad por 5.000 euros, 5 botellas de whisky y algunos alimentos básicos, para que se casara con el hijo mayor de edad de la pareja residente de Mollerussa.

Los cinco arrestados son los padres de la menor de 14 años -un hombre y una mujer de 35 años- y los «compradores» de la niña, que son el chico -de 21 años- que se habría casado con la menor y los padres del joven -de 40 y 42 años-.

La menor ha quedado bajo la protección de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia. En cuanto a los tres arrestados en Mollerussa, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida; mientras que los padres de la menor han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela, en Navarra.