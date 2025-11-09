El cas per la presumpta compravenda i matrimoni forçat d’una menor que s’ha conegut aquest cap de setmana ha quedat arxivat per manca d’indicis legals, segons ha avançat RAC1 aquest diumenge i ha confirmat l’ACN. D’aquesta manera, la menor de 14 anys ja no es troba sota la protecció de la Generalitat i ha retornat amb la seva família, que l’hauria venut a canvi de 5.000 euros i 5 ampolles de whisky.
La justícia de Navarra, on vivia originàriament la menor, ha decretat la nul·litat de les actuacions després que la noia declarés divendres que ella no es considerava víctima de cap delicte ni d’haver estat obligada a casar-se. Des de la Guàrdia Civil, un dels cossos policials que s’han fet càrrec del cas, han indicat que els cinc detinguts han estat posats en llibertat. Se’ls hi atribuïen delictes de tràfic d’éssers humans, matrimoni forçat i mendicitat infantil; però la decisió judicial de tancar el cas apunta que no hi havia prou indicis penals per continuar la investigació.
Manca de documentació del matrimoni forçat
D’aquesta manera, la menor ha tornat a Navarra amb els seus pares després de passar diverses setmanes sota tutela dels serveis de protecció de la Generalitat. Aquest dissabte al vespre, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, condemnava el cas i destacava que el sistema de prevenció havia funcionat, però ara es coneix que la justícia de Navarra tanca el cas, ja que la menor sempre ha negat els fets relatats per la policia durant la investigació.
Des del tribunal també assenyalen que no existeix cap documentació que acrediti el matrimoni formalment o una transacció econòmica. D’aquesta manera, la unió entre la menor i el noi de 21 amb qui presumptament l’haurien forçat a casar-se va tenir lloc només en l’àmbit comunitari i no té cap validesa legal. Per això es constata que no hi ha prou elements per mantenir les imputacions.
Desaparició a Navarra
La investigació va començar al gener quan es va denunciar la seva desaparició a Corella, Navarra. A més, la Policia Local de Corella va rebre informació que apuntava que una parella de la comunitat romaní havia venut una filla per casar-la amb un home. A principis d’octubre els Mossos d’Esquadra van trobar la menor demanant almoina en un supermercat a les Borges Blanques, quan la noia va posar-se sota protecció de la Generalitat.
Després de localitzar la menor es va trobar que, presumptament, els pares havien venut la seva filla menor d’edat per 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i alguns aliments bàsics, perquè es casés amb el fill major d’edat de la parella, resident de Mollerussa.
Les forces policials van detenir cinc persones: els pares de la menor de 14 anys -un home i una dona de 35 anys- i els “compradors” de la nena, que són el noi -de 21 anys- que s’hauria casat amb la menor i els pares del jove -de 40 i 42 anys-. Tots han estat posats en llibertat.