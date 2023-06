Pluja de milions a Vilanova gràcies al premi del ‘Cuponazo’ de l’ONCE

El Cuponazo de l’ONCE ha deixat una pluja de més de 10 milions d’euros a Vilanova i la Geltrú. I és que el sorteig d’aquest passat divendres ha repartit a la capital del Garraf el primer premi i més d’un centenar de cupons premiats. En concret, el premi més gran ha estat de 6 milions d’euros, mentre que els cupons equivalen a 40.000 euros cadascun, segons ha explicat l’entitat en un comunicat. El quiosc ubicat al número 86 de la Rambla Principal, regentat per María del Mar Ortega, ha estat l’encarregat de repartir els premis, que també ha arribat al Roxy Café, un bar proper.

L’ACN ha parlat amb Ortega qui ha celebrat vendre els cupons guanyadors: “Estic en un núvol, superemocionada. El somni que tenia, donar un premi així, tan i tan gran, ja ho he aconseguit. Em fa molt contenta que s’hagi repartit tant. Segur que li ha tocat a molta gent que ho necessita i que estarà molt feliç”, ha apuntat la mateixa Ortega, un dels 2.400 venedors que té l’ONCE a Catalunya. “Intueixo que ha tocat a molts clients fixos, que m’han acompanyat des de fa molt temps”, ha afegit la venedora, que acumula una dècada d’experiència, els últims cinc al quiosc de la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú.

La Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Una trobada per commemorar la feina del grup

Precisament per celebrar la feina que fan els venedors, però també la labor social del mateix grup social, l’ONCE celebra aquest dissabte la tradicional trobada per commemorar la 27ena Diada de la Família del Grup Social ONCE a Catalunya. Serà a Port Aventura i aplegarà unes 1.300 persones cegues i amb altres discapacitats acompanyades de familiars i amics, sota el lema Amb tu transformem vides. La celebració estarà presidida pel director general de l’ONCE, Ángel Sánchez.