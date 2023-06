Lluvia de millones en Vilanova gracias al premio del Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo del ONCE ha dejado una lluvia de más de 10 millones de euros en Vilanova i la Geltrú. Y es que el sorteo de este pasado viernes ha repartido en la capital del Garraf el primer premio y más de un centenar de cupones premiados. En concreto, el premio más grande ha estado de 6 millones de euros, mientras que los cupones equivalen a 40.000 euros cada uno, según ha explicado la entidad en un comunicado. El quiosco ubicado al número 86 de la Rambla Principal, regentado por María de Mar Ortega, ha sido el encargado de repartir los premios, que también ha llegado al Roxy Café, un bar próximo.

La ACN ha hablado con Ortega quien ha celebrado vender los cupones ganadores: «Estoy en una nube, superemocionada. El sueño que tenía, dar un premio así, tan y tan grande, ya lo he conseguido. Me hace muy contenta que se haya repartido tanto. Seguro que le ha tocado a mucha gente que lo necesita y que estará muy feliz», ha apuntado la misma Ortega, uno de los 2.400 vendedores que tiene la ONCE en Cataluña. «Intuyo que ha tocado a muchos clientes fijos, que me han acompañado desde hace mucho tiempo», ha añadido la vendedora, que acumula una década de experiencia, los últimos cinco al quiosco de la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú.

La Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Un encuentro para conmemorar el trabajo del grupo