Arriba La Dooble, la nova loteria catalana per fer participacions per Nadal

La tradició de comprar participacions de Nadal a través de l’associació de veïns, el club de futbol dels fills o la colla castellera del poble ara ja té una loteria catalana pensada especialment per fer participacions. Arriba La Dooble de Loteries de Catalunya, que celebrarà el seu primer sorteig el 20 de desembre.

Es pot jugar amb els tradicionals talonaris de participacions, des dels terminals de Loteries de Catalunya i digitalment des de la web i l’app de Loteries, dos mètodes que ajudaran a vendre moltes més participacions per tot el territori.

Les participacions tenen 2 números:

1 número de 7 xifres que opta als premis individuals

Cada bitllet o participació té un número individual únic i diferent

Tots els números venuts entren en un sorteig de premis fixos individuals amb premis de fins a 1.000.000 euros

1 número de 5 xifres que opta a premis col·lectius a compartir

Una entitat pot reservar un número col·lectiu exclusiu per a les seves participacions

També es farà un sorteig per a les entitats col·laboradores que optaran a molts premis!

Bitllet de La Dooble, loteria catalana per fer participacions

Una loteria pensada per ajudar les entitats sense ànim de lucre

La Dooble està pensada per ajudar associacions, clubs i entitats sense ànim de lucre que fan participacions per Nadal. Loteries de Catalunya proporciona les participacions, unificades i oficials, per a totes les entitats que hi participin. També s’ajudarà a comunicar La Dooble amb eines i material de comunicació personalitzable. En el portal de l’entitat, hi ha a disposició pòsters, baners, vídeos, tutorials, posts per xares socials que es poden personalitzar.

S’ajudarà les entitats a vendre (i recaptar els donatius) a través de més de 2.000 terminals, el web i l’app de Loteries de Catalunya. Un jugador pot dirigir-se al web de Loteries de Catalunya o a qualsevol dels seus agents de venda i comprar-hi una participació (virtual) d’una entitat concreta. Es proporcionaran a les entitats col·laboradores enllaços directes al seu número dins de la web de Loteries que permetran vendre i recaptar donatius en línia.

Facilitats per cobrar els premis

Les mateixes facilitats hi seran per cobrar els premis: es pagaran les participacions premiades a través de la mateixa xarxa de més de 2.000 terminals de Loteries de Catalunya i de les entitats bancàries col·laboradores.

Les entitats rebran els premis de les participacions guanyadores venudes i que no hagin estat cobrades. És a dir: Loteries de Catalunya, després de pagar els premis a través dels canals habituals, transferirà a les entitats els premis no cobrats de les seves participacions, perquè siguin les entitats les que els administrin. També els transferiran els donatius que s’hagin recaptat a través del web de Loteries de Catalunya, l’app i els més de 2.000 terminals

A inscripcio.ladooble.cat trobareu tota la informació que necessiteu i podreu uniu-vos a La Dooble.

Una de les claus d’aquesta loteria és que és 100% social i tots els beneficis es destinen a programes socials a Catalunya.