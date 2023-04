El número 78.947 sèrie 18 guanya el premi extraordinari de la Grossa de Sant Jordi

El número 78.947 ha guanyat el primer premi de la Grossa de Sant Jordi, que ha celebrat aquest dijous el sorteig especial per la diada. La sèrie 18 del 78.947 s’endú els 2 milions d’euros i la resta de bitllets en guanyen 50.000. S’havien posat a la venda 80.000 números amb 35 sèries cadascun i es repartiran 9,3 milions d’euros.

Aquests són tots els números premiats de la Grossa de Sant Jordi

Premi extraordinari – 78.947 sèrie 18 – 2 milions

1r Premi

Cinc xifres – 78.947 – 50.000 euros

Número anterior – 78.946 – 2.000 euros

Número posterior – 78.948 – 2.000 euros

4 últimes xifres – X8.947 – 500 euros

3 últimes xifres – XX.947 – 100 euros

2 últimes xifres – XXX47 – 30 euros

Última xifra – XXXX7 – 5 euros

2n Premi

Cinc xifres – 15.497 – 20.000 euros

Número anterior – 15.496 – 500 euros

Número posterior – 15.498 – 500 euros

4 últimes xifres – X5.497 – 200 euros

3 últimes xifres – XX497 – 30 euros

2 últimes xifres – XXX97 – 5 euros

3r Premi

Cinc xifres – 64.238 – 20.000 euros

Número anterior – 64.237 – 500 euros

Número posterior – 64.239 – 500 euros

4 últimes xifres – X4.238 – 200 euros

3 últimes xifres – XX238 – 30 euros

2 últimes xifres – XXX38 – 5 euros

Un bitllet del número de La Grossa de Sant Jordi 2023 que sorteja El Món

Així funciona el repartiment de premis de la Grossa de Sant Jordi

La Grossa de Sant Jordi reparteix més de 9,3 milions d’euros en premis. Aquí pots consultar com funciona el repartiment de premis, ja que no només els números premiats poden rascar alguna cosa.

1r premi

L’encertant de les cinc xifres del primer premi i de la sèrie s’endú el premi extraordinari de 2 milions d’euros. La resta d’encertants de les cinc xifres guanyen 50.000 euros per cada bitllet. Les persones que tinguin tant el número anterior com el posterior s’enduen 2.000 euros, mentre que també hi ha premis pels que tenen les quatre últimes xifres (500€), les tres últimes (100€) i les dues últimes (30€). Finalment, els encertants de l’última xifra tenen dret al reintegrament del cost del bitllet (5€).

2n premi

Els guanyadors del segon premi s’enduen 20.000 euros per cada bitllet. El número anterior i posterior té un premi de 500 euros. Els encertants de les últimes quatre xifres guanyen 200 euros, els de les tres últimes, 30 euros, i els de les dues últimes, 10€.

3r premi

Encertar les cinc xifres del tercer premi dona dret a 10.000 euros per bitllet. El número anterior i posterior guanya 200 euros i també hi ha premis per a les quatre últimes xifres (100€), les tres últimes (20€) i les dues últimes (5€).

També hi haurà un segon reintegrament per als encertants de l’últim xifra, que podran recuperar els cinc euros invertits en el bitllet. Loteries de Catalunya avisa que els premis caduquen passats 90 dies des de la data del sorteig. Així mateix, adverteixen que un “número que és guanyador perquè coincideix més d’una xifra amb un dels números premiats, podrà guanyar només el premi més alt possible”.