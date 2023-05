La reserva als embassaments de les conques internes catalanes baixa del 26%

La pluja que ha caigut a Catalunya en els últims dies no ha revertit, ni de lluny, la situació de sequera que afecta el país des de fa mesos. De fet, perquè això passi hauria de ploure molt i durant molts dies. Segons les últimes dades recollides per Europa Press de l’informe que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la capacitat dels embassaments de les conques internes catalanes es troba al 25,32%. Una xifra que es redueix en més de la meitat en comparació a la quantitat d’aigua reservada en les mateixes dates de l’any passat, quan se situava al 59,85%.

Els percentatges en cada embassament

Les dades compartides per l’ACA també desglossen la capacitat que té, actualment, cada embassament de les conques internes del territori. El que manté les reserves més altes és Foix (65,56%), seguit del de Susqueda (36,71%) -després del transvasament de l’aigua del pantà de Sau a aquest- i el de Sant Ponç (28,67%). Amb poca diferència hi ha l’embassament de Darnius Boadella (28,51%), el de La Baells (25,50%) i el de La Llosa del Cavall (22,19%). Els més buits són el pantà de Sau (10,01%), Siurana (6,91%) i Riudecanyes (7,49%).

La capacitat del pantà de Sau es troba al 10,01%, després del transvasament d’aigua al de Susqueda | ACN (Nia Escolà)

Un dels més beneficiats de l’aigua que ha deixat la pluja aquests darrers dies és el pantà de Sau, el qual fa un mes es trobava al 6,5% de la seva capacitat, a punt de superar el seu propi rècord històric del 1990. Segons les dades d’aquest mes, Sau ha guanyat 6 hm³ i se situa al 10,1%.

A les portes de la fase d’emergència

La falta d’aigua empitjora dia a dia, i ja fa unes setmanes que el Govern va avisar que Catalunya podria entrar en fase d’emergència al setembre si no arribaven grans pluges en els pròxims mesos. Tenint en compte que els mesos entre juny i setembre són força secs, aquests ruixats haurien de concentrar-se en les últimes setmanes que queden abans de l’estiu. I, tot i que la primera quinzena de maig ha portat pluja que ajudarà que, ara mateix, els embassaments es mantinguin; continuen sent insuficients. Entre altres mesures, la fase d’emergència obligaria a reduir encara més el consum de litres per persona i dia.