El català té avui una presència del 42% en l’ús quotidià de les eines digitals. Aquesta és la principal conclusió del primer Informe Galàxia, una diagnosi inèdita elaborada conjuntament per Accent Obert i Softcatalà que ha analitzat 342 eines digitals en 11 categories i 70 casos d’ús. Aquesta xifra no respon a un repartiment homogeni del català en el mercat, sinó al gran pes específic i trànsit de grans plataformes globals com Google, WhatsApp, Canva o Microsoft Office, que sí que incorporen la llengua. En canvi, només 99 de les 342 eines estudiades (el 29%) inclouen el català, la qual cosa significa que gairebé dues de cada tres eines no tenen la llengua disponible.
El treball, presentat pel president d’Accent Obert, Genís Roca, pretén “cartografiar per decidir, connectar i actuar” amb dades empíriques i superar la mera intuïció. Les dades mostren un panorama profundament desigual segons el sector d’activitat. Per una banda, trobem àmbits amb una bona cobertura com Mapes, mobilitat i viatges (77,2%) o Comunicació digital (72,3%). Per l’altra, la presència cau a nivells molt febles en sectors clau com la Creació i edició de contingut (19,3%) i la Salut, benestar i esports (7,9%). “Avui podem afirmar que el català cobreix aproximadament el 42% dels usos digitals quotidians. Anem pel bon camí, però cal avançar més de pressa”, ha subratllat Roca.
El límit de la decisió empresarial
Un dels punts més rellevants de l’anàlisi de l’Informe Galàxia és la identificació dels “buits més ccionables”. L’estudi demostra que l’absència del català en plataformes líders com LinkedIn, CapCut, Duolingo, Reddit o Instagram no es deu a cap mena d’impediment o limitació tècnica, sinó a una decisió estrictament estratègica o comercial de les empreses. Totes aquestes eines disposen d’estratègies multilingües àmplies i ja incorporen de fa temps altres llengües europees de dimensió o nombre de parlants similar al català, com ara el txec, el finès, el danès o el noruec. L’entitat remarca que Duolingo és un cas “paradigmàtic”, perquè, “tot i ser una plataforma per aprendre idiomes i on es pot aprendre el català des de les interfícies en múltiples idiomes, no disposa de versió en català o el que és el mateix, no permet interactuar en català per aprendre altres llengües”.
Per categories, la comunicació digital ofereix un contrast clar. Mentre que el correu electrònic (97,9%), la missatgeria instantània (96,4%) i la videoconferència (95,6%) estan pràcticament resolts gràcies a eines com Gmail, WhatsApp, Telegram, Meet o Teams, les xarxes socials i plataformes de discussió com Reddit o Discord cauen fins a un testimonial 2,7% de presència del català. D’altra banda, en l’àmbit de l’Educació (39,8%), l’informe destaca que l’aula digital formal està consolidada amb eines com Google Classroom o Padlet (98,5%), mentre que l’aprenentatge autònom d’idiomes (Duolingo, Babbel) i les plataformes de formació en línia (Udemy, Coursera) registren un 0% de presència del català. Una situació similar es viu a la Productivitat i gestió (52,4%), on l’ofimàtica de Google Docs o Microsoft Office garanteix l’ús en català, però eines populars de gestió de tasques i projectes com Trello, Asana o Monday deixen la subcategoria en un 0%.
L’impacte de les plataformes líders
A l’espera de resoldre aquests buits, la diagnosi de l’Informe Galàxia constata que l’ecosistema digital en català avança any rere any. La traducció de les eines que dominen el mercat representa la via d’actuació amb més impacte real per a milions d’usuaris, tal com ha demostrat la incorporació històrica de Spotify el 2022, o les més recents de ChatGPT, TikTok, Copilot, Gemini i Substack. Per això, Accent Obert i Softcatalà remarquen que aquest estudi no és un punt final, sinó el naixement d’un sistema periòdic d’observació i seguiment. L’objectiu de fons és concentrar els recursos d’incidència de les entitats i les administracions públiques cap a aquells espais on l’impacte pugui ser immediat, amb l’horitzó final de fer possible que la ciutadania pugui viure plenament en català en el 100% de la seva activitat digital. “Les dades d’aquest informe només adquiriran tot el seu valor en la mesura que ajudin diferents actors a compartir diagnòstics, coordinar i
multiplicar esforços”, conclou Roca.