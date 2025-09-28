La xarxa social de negocis més gran del món veta el català

La plataforma LinkedIn, la xarxa de contactes professionals més gran del món, amb 1.000 milions d’usuaris arreu del món i presència en 200 països, no disposa de versió en català i, a més, veta la publicitat en aquesta llengua. Ho ha denunciat recentment l’empresari i exregidor de Reus Marc Arza, que va passar pel PDeCAT, a la xarxa social X, on ha compartit la resposta que dona la plataforma de negocis quan es publica un anunci en català: “Idioma incompatible: LinkedIn actualment no admet l’idioma utilitzat al teu anunci”. “Que LinkedIn no accepti publicitat en llengua catalana és un viatge al passat i una vergonya. Tornar a 1925, quan es prohibia fer servir el català per parlar per telèfon”, ha lamentat.
Davant d’aquesta situació, alguns usuaris han recomanat contactar amb el servei d’atenció al client de la companyia i demanar que ofereixi “suport total” a la llengua catalana, i permetre així que es pugui fer publicitat i crear perfils en llengua catalana. La denúncia d’Arza arriba després que a l’estiu ell mateix publiqués una reflexió sobre la poca presència del català a la plataforma. “Per què tants professionals catalans que treballen a Catalunya amb clients i proveïdors catalans no fan servir mai el català en aquesta xarxa?”, es va qüestionar, i va dir que trobava “estrany” que “tanta gent que viu i treballa en català cada dia triï amagar la llengua quan s’explica a LinkedIn”.
Amb tot, va apuntar que la gent es pensa que escrivint en castellà pot arribar a més gent, però va discrepar d’aquesta tesi perquè “a banda de no ser del tot cert sembla un mal punt de partida”. “A les xarxes, virtuals i reals, la qüestió no és arribar a més gent, sinó arribar a la gent adequada de la manera més propera i autèntica possible. El català pot ser l’eina de proximitat i autenticitat que busqueu sense saber-ho”, va defensar l’empresari, que va animar a provar-ho.
Una empresa ho va intentar l’any 2022 sense èxit
Però la denúncia que ha fet Arza no és nova. L’agència de comunicació Edeon Marketing es va reunir amb responsables d’aquesta plataforma l’any 2022 per demanar que reconsideressin el veto als anuncis en català, però la resposta de LinkedIn va ser negativa i els va aconsellar que fessin els anuncis “en espanyol o anglès”. “No està en els plans de LinkedIn acceptar la publicitat en català”, van remarcar des de l’agència, que va intentar traslladar als seus interlocutors que els seus clients “tenen interessos comercials a Catalunya i es relacionen en català amb els seus clients”.
Però els intents van ser en va, i van refusar els seus plantejaments amb un argument similar al que fa servir Tripadvisor per excloure el català i és que “prioritzen llengües oficials d’Estats”. Davant la intransigència, la companyia va apel·lar aleshores al Govern de la Generalitat a Andorra, i van demanar la seva “implicació” per “exigir” que LinkedIn permeti fer campanyes de publicitat en català. Tres anys més tard, com ha denunciat Arza i altres usuaris a la xarxa social, la situació continua igual: LinkedIn veta el català a la publicitat.
Un milió d’usuaris configurarien aquesta eina en català si es pogués
D’altra banda, una enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua l’any 2022 va concloure que un milió d’usuaris catalans canviarien la configuració de LinkedIn per tenir la interfície i el perfil en català. Entre aquests usuaris que ja fan servir la plataforma, els més interessats a tenir-la en català serien les persones de fora de la regió metropolitana de Barcelona (57,1%) i els joves d’entre 16 i 29 anys (52,2%). Encara més, si l’aplicació incorporés el català, a aquestes dades s’hauria d’afegir el 35% dels catalans que encara no en són usuaris, però que el començarien a fer servir si incorporés la llengua catalana.
D’altra banda, l’estudi també va assenyalar que només el 25,2% dels catalanoparlants tenen LinkedIn, un percentatge inferir als dels castellanoparlants, amb un 33% i l’entitat en defensa de la llengua ho atribueix al fet que “els catalanoparlants no vegin la plataforma com una eina tan pròpia”. Així mateix, l’ONG del català lamenta que aquesta xarxa social de negocis es pot configurar en 24 llengües, però no pas en català. En canvi, idiomes com el noruec o el danès, que tenen un pes demogràfic similar al de la llengua catalana, sí que hi són presents. LinkedIn, que permet configurar el perfil personal, on consta el currículum, en 45 llengües, no dona la possibilitat de fer-ho en català.